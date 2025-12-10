Qué es el tromboembolismo pulmonar, la enfermedad que afectó a Robe Iniesta

Robe Iniesta, cantante de Extremoduro y una de las voces más influyentes del rock español, ha fallecido este 10 de diciembre de 2025 y su muerte ha conmocionado al mundo de la música. Aunque se desconoce la causa exacta de su fallecimiento, se sabe que el artista de 63 años de edad sufrió en noviembre de 2024 un tromboembolismo pulmonar, una enfermedad grave que lo obligó a cancelar los últimos conciertos de su gira Ni santos ni inocentes.

Un tromboembolismo pulmonar es una dolencia grave que se produce cuando un coágulo sanguíneo obstruye una arteria en los pulmones. Este tipo de embolia ocurre casi siempre cuando ese coágulo se forma en las venas profundas de las piernas y viaja hasta los pulmones, bloqueando el paso de sangre. Como consecuencia, los pulmones no reciben el riego correcto ni pueden oxigenar la sangre, y el corazón y otros órganos pueden verse afectados.

Los síntomas más habituales de un tromboembolismo pulmonar son la dificultad para respirar, dolor agudo en el pecho, respiración acelerada y taquicardia. En algunos casos también pueden aparecer tos (incluso con sangre), mareos, desmayos o un estado general de ansiedad o angustia.

Robe Iniesta | Europa Press

Esta enfermedad no siempre avisa con síntomas notorios: en muchos casos, quienes la padecen no muestran señales evidentes hasta que el coágulo crece o se complica, lo que dificulta su detección temprana.

Cuando se diagnostica a tiempo, el tratamiento consiste habitualmente en medicamentos anticoagulantes y en casos más graves puede requerirse un tratamiento más agresivo.

Conocer esta dolencia es importante: aunque cualquiera puede sufrir un tromboembolismo pulmonar, factores como cirugías recientes, inmovilización prolongada, obesidad, tabaquismo, tratamiento con hormonas, cáncer o antecedentes de coágulos incrementan el riesgo.

Es fundamental prestar atención a cualquier síntoma de dificultad respiratoria, dolor torácico o cambios bruscos en el estado físico, y buscar ayuda médica inmediata ante la mínima sospecha. A veces, ese aviso puede salvar vidas.