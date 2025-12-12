Lotería de Navidad: esta es la forma segura de comprar y compartir décimos

Cada vez queda menos para la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre, una de las tradiciones más populares en España. Aun así, son muchos los que apuran hasta el último momento para comprar sus décimos y los que deciden compartirlos con familiares y amigos.

Es por eso por lo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado unos consejos para compartir los décimos de forma segura y evitar problemas en el caso de resultar premiado.

Lo más habitual es hacer una foto del boleto y enviarlo a través de WhatsApp, unos mensajes que pueden servir de prueba en caso de existir algún problema. Sin embargo, para garantizar la seguridad, la imagen debe ir acompañada del nombre completo y DNI del depositario y participantes, además de la participación de cada uno.

Otra opción segura es hacer fotocopias del anverso y reverso del décimo y entregar a cada participante una copia firmada con el nombre y DNI del depositario, especificando también el porcentaje de participación de cada uno. Si el décimo compartido resulta premiado, se debe identificar en el banco a cada ganador con su respectivo porcentaje de participación.

Compra online de décimos de lotería

La OCU también advierte de que si se van a comprar los décimos a través de webs o apps, es importante hacerlo a través de las páginas oficiales de las administraciones autorizadas o la página oficial deLoterías y Apuestas del Estado, pues son cada vez más comunes las estafas relacionadas con el sorteo.

En este caso, los usuarios reciben un comprobante electrónico de los boletos una vez se ha efectuado el pago y los décimos originales se depositan en la caja fuerte de la administración desde donde se compran.

En el caso de que estos décimos sean premiados, el dinero se ingresa de forma automática en la cuenta del comprador del décimo si el premio resulta menor a los 2.000 euros. De esta forma, será él quien tendrá que transferir la parte correspondiente a las personas con quienes haya compartido el premio.

Si el dinero resulta superior a los 2.000, los usuarios deben acudir a una entidad bancaria que colabore con Loterías y Apuestas del Estado, no sin antes haber acreditado su identidad en la administración donde se haya adquirido el décimo.