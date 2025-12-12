Un estudio revela que la nariz delata emociones a través de cambios térmicos

Cuando no estamos bien, el cuerpo nos manda señales a través de síntomas físicos como fatiga, dolores de cabeza, tensión muscular o problemas digestivos. Nuestra cara también refleja nuestras emociones. y ahora, un nuevo estudio ha demostrado que concretamente la nariz también puede desvelar mucha información.

El estudio, citado por New Scientist, ha descubierto que la nariz puede delatar lo que sentimos gracias a cambios de temperatura imperceptibles a simple vista.

Cavidad nasal | iStock

Los investigadores han descubierto que durante una situaciones de estrés, el cuerpo traslada la sangre hacia zonas como los ojos o los oídos para estar en alerta. Eso deja a la nariz con menos flujo sanguíneo y, como resultado, su temperatura baja ligeramente. Y aunque a simple vista no se es perceptible si se puede apreciar estos cambios de temperatura a través de una cámara térmica, lo que podría ser muy útil sobre todo para tratar algunas personas y registrar su estado emocional como en bebés o pacientes vulnerables.

Esta acción que realiza nuestro cuerpo de redistribuir la sangre hacía puntos más vitales, en el caso de estrés a los ojos y oídos para mantenernos en alerta es una respuesta evolutiva a la sensación de peligro. Los investigadores han podido captar este fenómeno a través de cámaras térmicas tanto en adultos, niños e incluso primates. Lo que demuestra que la nariz puede convertirse en un verdadero "termómetro emocional" e incluso ayudar a profesionales en situaciones de tensión.