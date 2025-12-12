¿LO SABÍAS?
Un estudio revela que la nariz delata emociones a través de cambios térmicos
Todos hemos escuchado que el cuerpo nos habla cuando no nos encontramos bien, pero ahora, un estudio científico ha revelado que la nariz también nos puede dar señales.
Cuando no estamos bien, el cuerpo nos manda señales a través de síntomas físicos como fatiga, dolores de cabeza, tensión muscular o problemas digestivos. Nuestra cara también refleja nuestras emociones. y ahora, un nuevo estudio ha demostrado que concretamente la nariz también puede desvelar mucha información.
El estudio, citado por New Scientist, ha descubierto que la nariz puede delatar lo que sentimos gracias a cambios de temperatura imperceptibles a simple vista.
Los investigadores han descubierto que durante una situaciones de estrés, el cuerpo traslada la sangre hacia zonas como los ojos o los oídos para estar en alerta. Eso deja a la nariz con menos flujo sanguíneo y, como resultado, su temperatura baja ligeramente. Y aunque a simple vista no se es perceptible si se puede apreciar estos cambios de temperatura a través de una cámara térmica, lo que podría ser muy útil sobre todo para tratar algunas personas y registrar su estado emocional como en bebés o pacientes vulnerables.
Esta acción que realiza nuestro cuerpo de redistribuir la sangre hacía puntos más vitales, en el caso de estrés a los ojos y oídos para mantenernos en alerta es una respuesta evolutiva a la sensación de peligro. Los investigadores han podido captar este fenómeno a través de cámaras térmicas tanto en adultos, niños e incluso primates. Lo que demuestra que la nariz puede convertirse en un verdadero "termómetro emocional" e incluso ayudar a profesionales en situaciones de tensión.
