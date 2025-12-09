11 síntomas clave de la variante K de la gripe

Los casos de la nueva gripe K continúan aumentando y las autoridades sanitarias advierten de una "ola" de infecciones antes de Navidad. De hecho, España ya se encuentra en fase epidémica.

Esta variante no causa una enfermedad más grave que la gripe habitual, pero sí se transmite con mayor facilidad. Al presentar mutaciones que alteran su proteína de superficie (hemaglutinina) puede evadir parcialmente la inmunidad generada en temporadas anteriores o por vacunaciones pasadas, lo que está detrás del repunte precoz de contagios.

Tal y como revela el medio Mirror, existen 11 síntomas característicos de esta variante que incluyen fiebre alta repentina, dolor corporal, sensación de cansancio, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza, dificultad para dormir, pérdida de apetito, diarrea o dolor de estómago y/o sensación de malestar.

Los síntomas en los niños son similares, pero también pueden sentir dolor en el oído y parecer menos activos.

Para frenar su propagación, los expertos recuerdan la importancia de las medidas de siempre: mantener una buena higiene de manos, ventilar espacios cerrados, usar mascarillas si se presentan síntomas y, sobre todo, la vacunación.

Según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, los niños tienen entre un 70 y un 75% menos de probabilidades de ser ingresados ​​en el hospital si están vacunados y que los adultos tienen entre un 30 y un 40% menos de probabilidades de ser ingresados.