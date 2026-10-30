Cada vez más cerca del lanzamiento de Artemis III: la NASA integra la etapa central del cohete SLS con sus dos propulsores laterales

La NASA ha dado a conocer un nuevo avance en los preparativos de Artemis III, la misión con la que la agencia espacial estadounidense quiere volver a la superficie lunar.

La etapa central del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) ya se ha integrado con sus dos propulsores laterales en el Centro Espacial Kennedy, en Florida..

El ensamblaje se completó el pasado 28 de octubre en la High Bay 3 del Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) del centro espacial, en la que los técnicos tuvieron que colocar la gigantesca estructura elevándola mediante una grúa y utilizando un sistema de izado.

La pieza, que mide casi 65 metros de altura, quedó situada entre los dos propulsores sólidos.

Esta etapa central viene a ser la columna vertebral del SLS y alberga los depósitos de combustible líquido de hidrógeno y oxígeno, además de los cuatro motores RS-25 que impulsarán el cohete.

A ambos lados se encuentran los dos propulsores sólidos, compuestos por cinco segmentos cada uno y responsables de proporcionar más del 75% del empuje total durante los primeros instantes del despegue.

Cuando se lleven a cabo las comprobaciones y pruebas técnicas de esta configuración, conocida como short stack, los equipos de la NASA trasladarán el conjunto hasta la plataforma de lanzamiento 39B. Allí se realizará más pruebas para confirmar que todos los sistemas funcionan correctamente.

Paralelamente, la NASA continúa trabajando en la nave Orion, que será la encargada de transportar a los astronautas durante la misión.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, junto a la tripulación de Artemis III, Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio | Europa Press

La misión Artemis III tiene previsto despegar en 2027 desde el Centro Espacial Kennedy con cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orion: los estadounidenses Randy Bresnik, Frank Rubio y Andre Douglas, y el astronauta de la Agencia Espacial Europea Luca Parmitano.

Eso sí, Artemis III no contempla un aterrizaje en la Luna ya que la misión probará el acoplamiento de Orion con los sistemas de aterrizaje que desarrollan SpaceX y Blue Origin. Estas maniobras se llevarán a cabo en órbita terrestre baja y serán esenciales para futuras expediciones tripuladas a la superficie lunar.