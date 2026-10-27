Qué es el Culicoides: el insecto de 2 milímetros que transmite el virus Shamonda: ya hay casos positivos en España

El fallecimiento de un hombre infectado por el virus Shamonda en Francia, en el primer caso humano conocido, ha puesto el foco en este patógeno que afecta principalmente al ganado. En España, el virus ya se ha detectado en explotaciones bovinas de nueve provincias: Córdoba, Sevilla, Cádiz, Toledo, Ávila, Madrid, Girona, Cantabria y Guipúzcoa.

Este virus se transmite principalmente a través de los Culicoides, unos diminutos insectos de entre 1 y 3 milímetros que también pueden propagar otras enfermedades animales.

Los Culicoides son pequeños insectos voladores cuyas hembras se alimentan de sangre. Están relacionados con la transmisión de enfermedades como la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica.

El Ministerio de Agricultura ha confirmado el virus Shamonda en explotaciones de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Toledo, Ávila, Madrid, Girona, Cantabria y Guipúzcoa. En el ganado puede provocar fiebre, diarrea y una reducción de la producción de leche. También puede causar complicaciones durante la gestación.

¿Es peligroso para los humanos?

La alerta aumentó después de que Francia notificara el primer caso humano conocido. El paciente, que sufría una inmunodepresión grave, murió en octubre. Las autoridades investigan si el virus contribuyó a su fallecimiento y cómo se produjo el contagio.

Por ahora, no se ha identificado un riesgo para la población general ni hay evidencias de transmisión entre personas. Tampoco se considera que exista riesgo para el consumidor por comer carne o beber leche y productos lácteos.

Las medidas se centran en vigilar las explotaciones y controlar los insectos transmisores mediante productos autorizados y medidas de bioseguridad. Actualmente no hay una vacuna contra el virus.