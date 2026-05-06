Artemis III, cada vez más cerca: avanzan las pruebas clave para volver a la Luna

El regreso del ser humano a la Luna está un paso más cerca. El desarrollo del módulo de aterrizaje MK1, conocido como Endurance, avanza con éxito y refuerza los planes del programa Artemis III de la NASA, cuyo objetivo es llevar astronautas de nuevo a la superficie lunar en los próximos años.

Este módulo no tripulado, financiado por Blue Origin, forma parte del Sistema de Aterrizaje Humano y servirá como misión de demostración para validar tecnologías clave. Entre ellas destacan el aterrizaje de precisión, la propulsión criogénica y los sistemas autónomos de navegación, esenciales para futuras misiones tripuladas.

Astronautas de Artemis II después de la misión | Reuters

Las pruebas más recientes se han llevado a cabo en la Cámara A del Centro Espacial Johnson, una de las instalaciones más avanzadas del mundo para simular las condiciones del espacio. Allí, los ingenieros han recreado el vacío y las temperaturas extremas que experimentará la nave, con el objetivo de comprobar su resistencia y funcionamiento antes del lanzamiento.

Además de su papel tecnológico, el módulo transportará instrumentos científicos dentro del programa Commercial Lunar Payload Services. Entre ellos se incluyen cámaras de alta resolución para estudiar el impacto del aterrizaje sobre la superficie lunar y un sistema láser que permitirá mejorar la localización de futuras misiones en órbita.

Todo este trabajo no solo acerca el despegue del MK1, sino que también servirá como base para el desarrollo del Blue Moon Mark 2, el sistema de aterrizaje tripulado que llevará astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie. Este paso será clave para establecer una presencia humana sostenida en el Polo Sur de la Luna.