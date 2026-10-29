Cáncer de útero en mujeres jóvenes: los síntomas que no debes pasar por alto

El cáncer de útero suele diagnosticarse después de la menopausia, pero también puede aparecer en mujeres jóvenes. El sangrado entre reglas, las menstruaciones más abundantes de lo habitual o los cambios en el flujo vaginal son algunas de las señales que conviene consultar con un médico.

Síntomas del cáncer de útero

El cáncer de útero, también conocido como cáncer de endometrio cuando se origina en el revestimiento interno del órgano, puede manifestarse de distintas formas. Tal y como revela el Daily Mail, estas son algunas de las señales a las que prestar atención:

Sangrado entre menstruaciones, incluso si hasta ahora los ciclos eran regulares.

entre menstruaciones, incluso si hasta ahora los ciclos eran regulares. Reglas más abundantes o prolongadas de lo habitual.

más abundantes o prolongadas de lo habitual. Cambios en el flujo vaginal, que puede adquirir un tono rosado o marrón.

en el flujo vaginal, que puede adquirir un tono rosado o marrón. Sangrado después de la menopausia, uno de los síntomas más característicos.

después de la menopausia, uno de los síntomas más característicos. Dolor en la parte baja del abdomen o la pelvis, molestias durante las relaciones sexuales o cambios al orinar o defecar, que también pueden aparecer en algunos casos.

Presentar alguno de estos síntomas no significa necesariamente tener cáncer. Los sangrados irregulares, por ejemplo, pueden estar relacionados con alteraciones hormonales, endometriosis o miomas. Sin embargo, si aparecen cambios persistentes o fuera de lo habitual, es recomendable pedir una valoración médica.

¿Por qué puede afectar a mujeres jóvenes?

La mayoría de los casos se diagnostican en mujeres de mayor edad, especialmente después de la menopausia, por lo que la enfermedad es menos frecuente entre las jóvenes. Sin embargo, algunos factores pueden aumentar el riesgo, como la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico (SOP) y determinadas alteraciones hormonales. También existen factores genéticos, como el síndrome de Lynch.

La principal recomendación para las mujeres jóvenes es prestar atención a los cambios en su ciclo menstrual y consultar si aparece un sangrado inusual o persistente.