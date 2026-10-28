Las mejores imágenes de la Luna del Cazador en todo el mundo

La luna llena de octubre ha iluminado el cielo en distintos puntos del mundo y ha dejado imágenes espectaculares. Si no has podido disfrutar de ella, aquí te dejamos algunas de las mejores fotografías captadas alrededor del mundo.

1. La luna llena de octubre ilumina el cielo de Moscú y deja una estampa espectacular sobre la capital rusa.

Luna del Cazador en Moscú | Reuters

2. La luna llena se alza sobre el horizonte de Nueva York y se integra en el paisaje urbano de la ciudad.

Luna del Cazador en Nueva York | Getty

3. La luna llena de octubre brilla en el cielo de China y protagoniza una de las imágenes de esta noche lunar.

Luna del Cazador en China | Getty

4. La luna llena ilumina el cielo de Turquía y deja una imagen que combina la luz del satélite con el paisaje del país.

Luna del Cazador en Turquía | Getty

5. La luna llena de octubre se deja ver sobre Lisboa, donde su silueta destaca sobre el horizonte de la capital portuguesa.

Luna del Cazador en Lisboa | Getty

6. Roma recibe la luna llena de octubre con una estampa en la que el satélite natural destaca sobre la ciudad eterna.