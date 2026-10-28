LUNA LLENA DE OCTUBRE
Las mejores imágenes de la Luna del Cazador en todo el mundo
Completamente redonda, más grande y más brillante, iluminó el cielo en la noche del pasado 26 de octubre de 2026.
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La luna llena de octubre ha iluminado el cielo en distintos puntos del mundo y ha dejado imágenes espectaculares. Si no has podido disfrutar de ella, aquí te dejamos algunas de las mejores fotografías captadas alrededor del mundo.
1. La luna llena de octubre ilumina el cielo de Moscú y deja una estampa espectacular sobre la capital rusa.
2. La luna llena se alza sobre el horizonte de Nueva York y se integra en el paisaje urbano de la ciudad.
3. La luna llena de octubre brilla en el cielo de China y protagoniza una de las imágenes de esta noche lunar.
4. La luna llena ilumina el cielo de Turquía y deja una imagen que combina la luz del satélite con el paisaje del país.
5. La luna llena de octubre se deja ver sobre Lisboa, donde su silueta destaca sobre el horizonte de la capital portuguesa.
6. Roma recibe la luna llena de octubre con una estampa en la que el satélite natural destaca sobre la ciudad eterna.
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