Tener embarazos muy seguidos podría acelerar el envejecimiento de la mujer

Cuando una mujer tiene embarazos muy seguidos podría estar acelerando su envejecimiento biológico, según plantea una revisión a la literatura científica existente en la materia que recoge este jueves la revista Trends in Endocrinology & Metabolism, de Cell Press.

La ciencia ya había constatado que la gestación produce una remodelación endocrina, inmunitaria y metabólica significativa del organismo de la mujer que acelera de forma temporal su envejecimiento biológico.

Esos cambios alcanzan su momento álgido en el tercer trimestre de embarazo o en el momento de dar a luz, y se revierten parcialmente o totalmente tras el postparto, que funciona como una ventana de recuperación crucial.

La Organización Mundial de la Salud recomienda, de hecho, esperar un mínimo de 24 meses tras el parto de un bebé vivo antes de concebir otro hijo, tanto por el bien de la madre como del niño.

Stephen Albright y Jesse Poganik, investigadores médicos de la Universidad de Harvard y del hospital Brigham and Women de Boston (Estados Unidos), han analizado los estudios médicos más solventes en la materia, que suman datos de un total de 47 millones de embarazos en diferentes partes del mundo.

El tiempo de recuperación es crucial

Sus conclusiones plantean que cuando los llamados "intervalos intergenésicos" (entre embarazos) son cortos se interrumpe la recuperación natural de la salud de la mujer, dando lugar a que el desgaste físico se acumule de forma progresiva con cada nuevo embarazo, acelerando potencialmente el envejecimiento biológico.

Asimismo, los autores han visto que la velocidad de recuperación tras el parto y los biomarcadores examinados pueden verse afectados también por la edad de la mujer, el índice de masa corporal, enfermedades preexistentes (especialmente la diabetes gestacional), el estado nutricional, el estrés, la duración de la privación del sueño durante la lactancia y las condiciones socioeconómicas.

"Aceptamos la idea de que una mujer embarazada experimenta cambios en su edad biológica a corto plazo, si no dispone de tiempo entre gestaciones para revertirlos la acumulación de estos cambios puede alterar su proceso de envejecimiento. Es un tema que hay qué seguir investigando", afirma Poganik en un comunicado de Harvard. "Comprender mejor estas dinámicas ayuda a explicar la relación entre la gestación y el riesgo de mortalidad a largo plazo", añade Poganik.

La cuestión sería que las gestaciones no se den muy seguidas para que la mujer pueda recuperarse

Los autores inciden en que hay literatura científica que avala que un cierto número de partos, o llevar un embarazo a término, es beneficioso para la esperanza de vida de la mujer, la cuestión sería que las gestaciones no se den muy seguidas para que la mujer pueda recuperarse.

Subrayan también que su estudio no es empírico, sino una revisión científica que combina hallazgos a partir de cohortes humanas y plataformas de medición diversas (relojes epigenéticos, longitud de los telómeros o marcadores clínicos).

"Esta hipótesis abre posibilidades interesantes, pero aún no se ha demostrado que los embarazos cortos sean responsables de los efectos aparentes de las células envejecidas de forma irreversible y de si los cambios conducen a desenlaces clínicamente significativos a largo plazo", matiza Yolanda Cabello, directora del Centro Universitario Instituto Nebrija Mallorca, en una reacción recogida en Science Media Centre.