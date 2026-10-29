ColorOS 16: así puedes personalizar al extremo cada contacto de tu agenda

ColorOS 16 viene cargado de novedades, las cuales se han diseñado para que la experiencia de usuario sea mucho más personal, intuitiva y fluida. Entre estas se encuentra una nueva función con la que la interfaz de nuestro teléfono, cuando recibimos una llamada, cambia por completo.

Nuevas fotos de contacto en llamadas

Un sistema operativo que comparten los dispositivos del gigante tecnológico BBK Electronics, el cual ha optado por unificar el sistema de sus tres marcas, con el fin de optimizar y mejorar el desarrollo del mismo. Minimizando el tiempo de espera de los usuarios para disfrutar de las novedades de Android a las que se une su capa de personalización.

Personalizando el fondo de pantalla de las llamadas | TecnoXplora

Cuando recibimos una llamada en nuestro teléfono móvil Oppo, OnePlus o Realme, en la pantalla nos aparece el número o el contacto de la persona que intenta contactar con nosotros. Las diferentes opciones como responder, rechazar o incluso la opción de enviar un mensaje SMS, sobre el fondo blanco de la pantalla. Si has actualizado tu móvil con la última versión, podrás darle un aspecto diferente, te contamos cómo.

A través de este nuevo ajuste, podemos darle un toque más personal al panel, con la integración de imágenes o fondos predeterminados, con los que el color inundará la pantalla cuando recibamos una llamada, de forma nativa y sin necesidad de instalar nada.

Desde la app de teléfono , localiza el contacto que quieras personalizar.

, localiza el contacto que quieras personalizar. Abre el menú de edición en la parte superior de la pantalla. Lo identificamos como el icono del lápiz.

en la parte superior de la pantalla. Lo identificamos como el icono del lápiz. Tenemos la opción de elegir si queremos editar el contacto guardado en la SIM o en nuestra cuenta de usuario , de manera que se actualizará en todos los dispositivos en los que hagamos uso de esta.

, de manera que se actualizará en todos los dispositivos en los que hagamos uso de esta. Pulsa para añadir la foto del contacto o el fondo de llamada.

o el En este caso seleccionamos el fondo de llamada.

Para el asignar una imagen tenemos tres opciones:

Usar la c ámara de fotos de nuestro dispositivo, para tomar una instantánea in situ.

nuestro dispositivo, para tomar una instantánea in situ. Elegir una foto de la galería

Elegir una imagen de Google Fotos.

Una vez seleccionada la imagen, podemos cambiar el tipo de letra, así como el color.

Al terminar de editar el contacto, solo nos queda guardar .

. Aplicados los cambios, cada vez que inicie una llamada, este contacto aparecerá en la pantalla la foto que hemos elegido.

Además, si aún no hemos establecido foto de contacto, podemos aplicar la misma imagen seleccionada para el fondo de llamada y optar por elegir una diferente. Una decisión, que podemos cambiar tantas veces como queramos, simplemente siguiendo los mismos pasos.

Un pequeño ajuste que no solo le da un toque moderno y atractivo a nuestras llamadas, sino que nos ayuda a identificar de forma más rápida quién nos llama. al mismo tiempo que al tener estímulos visuales reales, reduce la frialdad digital, dándole un toque más cálido. Una herramienta de la que desde hace tiempo ya disfrutan los usuarios de Android en sus Google Pixel y que llega ahora a ColorOS 16.