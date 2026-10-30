Redmi lanza sus primeros auriculares de clip

Los auriculares tipo clip están de moda, eso es evidente, ya que poco a poco casi todos los fabricantes están lanzando sus propias propuestas en este segmento. El último en hacerlo ha sido Redmi, la firma de Xiaomi, que ha lanzado los nuevos Redmi Clip Neo junto a los nuevos móviles tope de gama de la firma asiática en China. Unos auriculares que destacan sobre todo por un diseño que los hace muy sencillos de utilizar, cómodos sobre todo.

Ficha técnica de los Redmi Clip Neo

El diseño de estos auriculares es muy similar al de otros modelos de esta categoría por parte de otros fabricantes, con un clip flexible que nos rodea la oreja, y que permite llevarlos en las situaciones más extremas sin que se caigan. Y muy importante, nos permiten escuchar el ruido que nos rodea sin comprometer la seguridad, que es un aspecto que a veces no se valora con los auriculares de diseño tradicional.

Redmi Clip Neo | Redmi

Este clip está fabricado en alambre de titanio con memoria flexible de 0,6 mm; de hecho, han pasado exigentes pruebas de flexión, que han demostrado que pueden soportar más de 25.000 flexiones sin degradarse ni sufrir problemas. Esta se ha recubierto con silicona respetuosa con la piel, que evita daños por su uso continuado. Desde luego, se trata de unos auriculares extremadamente ligeros, ya que cada uno de estos auriculares pesa solo 5,3 gramos.

Cuando hablamos de sonido, este se genera a través de transductores de 12 mm con doble magnetismo con una ganancia de volumen del 40%, mientras que el diafragma, que tiene un recubrimiento diamantado, hace que la respuesta sea más rápida. Las llamadas disfrutan de reducción de ruido por IA, aunque en el audio no hay este tipo de reducción. Es lógico, porque este diseño de auriculares no es especialmente amigo de esa tecnología, y aunque la propia disposición de los auriculares la limita mucho.

La batería de estos auriculares ofrece hasta 7 horas de autonomía con una carga completa, aunque si utilizamos el estuche, se extiende hasta las 32 horas. Algo que nos gusta es que son compatibles con conectividad multipunto, lo que les permite sincronizarse con al menos dos dispositivos simultáneamente. Cuentan con un control físico en cada uno de los auriculares en forma de botones, con diferentes tipos de pulsaciones para poder controlar la reproducción.

Con ellos también podemos hablar con la IA, algo que podemos utilizar tanto si tenemos un móvil Android como con un iPhone. El precio es bastante accesible, ya que de momento se han lanzado en China con un precio de alrededor de 55 euros al cambio, por lo que desde luego ofrecen una relación de prestaciones y precio muy interesante.