Estos son los alimentos que más debes consumir si quieres vivir 100 años

No existe ningún alimento capaz de garantizar que viviremos hasta los 100 años, pero la dieta sí puede influir en la salud y la longevidad. Las investigaciones relacionan los patrones de alimentación ricos en vegetales, frutas, legumbres, frutos secos, cereales integrales y pescado con un menor riesgo de mortalidad. Según el medio Mirror, estos son algunos de los alimentos que conviene incluir con frecuencia en la dieta:

Verduras de hoja verde: espinacas, acelgas y col rizada aportan vitaminas, fibra y otros compuestos beneficiosos para la salud cardiovascular.

espinacas, acelgas y col rizada aportan vitaminas, fibra y otros compuestos beneficiosos para la salud cardiovascular. Legumbres: lentejas, garbanzos y alubias son fuentes de proteínas vegetales y fibra. También ayudan a controlar el colesterol y los niveles de azúcar en sangre.

lentejas, garbanzos y alubias son fuentes de proteínas vegetales y fibra. También ayudan a controlar el colesterol y los niveles de azúcar en sangre. Frutos rojos: los arándanos, las fresas y otras bayas contienen fibra y antioxidantes que contribuyen a una alimentación saludable.

los arándanos, las fresas y otras bayas contienen fibra y antioxidantes que contribuyen a una alimentación saludable. Frutos secos: nueces y almendras aportan grasas insaturadas, proteínas y fibra, y su consumo se asocia con beneficios para la salud cardiovascular.

nueces y almendras aportan grasas insaturadas, proteínas y fibra, y su consumo se asocia con beneficios para la salud cardiovascular. Cereales integrales: el pan integral, la avena y el arroz integral aportan fibra y se relacionan con mejores resultados de salud a largo plazo.

el pan integral, la avena y el arroz integral aportan fibra y se relacionan con mejores resultados de salud a largo plazo. Pescado azul: el salmón, las sardinas y otros pescados grasos contienen proteínas y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular.

el salmón, las sardinas y otros pescados grasos contienen proteínas y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular. Yogur natural: aporta proteínas y calcio. Algunas variedades contienen microorganismos vivos que pueden contribuir a la salud intestinal.

La clave, según los expertos, está en consumir alimentos ricos en nutrientes, fibra y grasas saludables para favorecer el funcionamiento del organismo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

La evidencia científica respalda especialmente los patrones dietéticos que combinan estos alimentos y limitan la presencia de carnes procesadas, dulces y productos refinados. Una revisión publicada en JAMA Network Open encontró una asociación entre este tipo de alimentación y un menor riesgo de mortalidad.

Por tanto, más que buscar un superalimento, la clave está en mantener una dieta variada y equilibrada a lo largo del tiempo, junto con otros hábitos saludables. Comer de esta manera puede ayudar a cuidar la salud, aunque no garantiza alcanzar una edad concreta.