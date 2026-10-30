La superluna del Castor, un desfile planetario y lluvias de estrellas: estos son todos los eventos astronómicos de noviembre

Después de dejar atrás octubre, el mes de noviembre tendrá días repletos de actividad en los cielos perfectos para los aficionados astronómicos. Te contamos algunos de los principales eventos de las próximas semanas.

Desfile de cuatro planetas

Del 13 al 22 de noviembre, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter se alinearán en el cielo de la madrugada tan brillantes como para verse a simple vista. A pesar del madrugón habitual entre los aficionados a la astronomía, la visibilidad será buena desde el hemisferio norte.

Hacia la zona oriental antes del amanecer, Venus brillará por encima del resto, Marte y Júpiter lo harán más arriba, mientras que Mercurio será el más difícil de ver hasta los días 20-22, que estará más alto sobre el horizonte.

Máximo de las Leónidas

Del 17 al 18 de noviembre vuelve la lluvia de meteoros más famosa de noviembre, que producen hasta 15 meteoros por hora a una velocidad de 71 km/s, una de las más rápidas.

En 2026, las Leónidas alcanzarán su máximo el 18 de noviembre a las 00:45 CET en la España peninsular (UTC+1), es decir, el 17 de noviembre a las 23:45 UTC. El mejor momento para observarlos será después de la medianoche y antes del amanecer.

Además, otras cuatro lluvias de meteoros también alcanzan su máximo este mes: Táuridas del Sur (4–5 de noviembre), con hasta 5–10 meteoros por hora; Táuridas del Norte (11–12 de noviembre), con unos 5 meteoros por hora; 21–22 de noviembre; Alfa Monocerótidas, aunque serán difíciles de observar por la Luna llena; Oriónidas de noviembre (27–28 de noviembre), una lluvia débil que produce unos 3 meteoros por hora.

Triángulo planetario

El 22 de noviembre, Marte, Júpiter y Régulo forman un triángulo que abarcará apenas unos grados y sus tres puntos serán fáciles de ver a simple vista.

Para observarlos tendrás que dirigir la mirada hacia la constelación de Leo antes del amanecer. Marte aparecerá rojizo, Júpiter, resplandeciente, y Régulo, de color blanco azulado.

Superluna del Castor

El 24 de noviembre, la Luna Llena será una superluna. La conocida como Luna del Castor, la primera desde enero de 2026, será especialmente disfrutable al salir, cuando destacará más.

Parecerá aproximadamente un 6,5 % más grande y un 13,5 % más brillante que una Luna Llena media.

La Luna, Aldebarán y Betelgeuse forman un triángulo

Del 25 al 26 de noviembre, la Luna casi llena se unirá a dos famosas estrellas rojizas: Aldebarán en Tauro y Betelgeuse en Orión.

Estos cuerpos celestes crearán un gran triángulo casi equilátero que se podrá disfrutar sin equipo especial.