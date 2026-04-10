Tras Artemis II, esto es lo que sabemos sobre Artemis III, la próxima misión lunar de la NASA

Con Artemis II a punto de terminar, el programa Artemis entra en una nueva fase con Artemis III, prevista para 2027. Aunque en un principio iba a ser la misión en la que los astronautas volverían a pisar la Luna, los planes han cambiado. Ahora su papel será otro. Te contamos los detalles.

Artemis III no va tanto de llegar más lejos, sino de comprobar que todo funciona como debe. Desde el lanzamiento con el cohete SLS hasta el viaje en la nave Orión, pasando por algo fundamental: el encuentro y acoplamiento con otras naves en órbita.

Ahí está una de las grandes diferencias con Artemis II. La misión actual ha servido para comprobar que se puede viajar alrededor de la Luna con tripulación de forma segura. Artemis III, en cambio, va un paso más allá: probar que todo un sistema complejo funciona sin fallos.

De hecho, uno de los puntos clave será empezar a probar el sistema de alunizaje, aunque sin llegar a la superficie. La idea es que ese módulo participe en la misión y se ponga a prueba en órbita (acoplamientos, separación, funcionamiento general), como un ensayo técnico antes de intentar un descenso real.

Ese gran momento llegará más adelante. Según los planes actuales, será Artemis IV, prevista en torno a 2028, la misión que lleve de nuevo a los astronautas a la superficie lunar.

Mientras tanto, el objetivo sigue siendo el mismo: ir al polo sur de la Luna, una zona especialmente interesante porque podría tener hielo de agua y otros recursos clave para futuras misiones.

Ya no se trata de hacer una gran misión y ya está. La idea ahora es poder volver, repetir y quedarse. Y para eso, Artemis III es imprescindible.