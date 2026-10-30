Nokia vuelve a los orígenes lanzando un nuevo teléfono clásico de concha

Si por algo recordamos a Nokia es por sus móviles clásicos, aquellos que arrasaban en las listas de ventas de comienzos de este siglo. El formato de concha era uno de los más populares entonces, y ahora, con los plegables de moda, se ha convertido también en una alternativa muy interesante, y sobre todo infinitamente más barata. Ahora Nokia ha lanzado el Nokia 2360 Flip, una evolución de su último móvil de concha, que cuenta con un diseño más clásico, si cabe, y en este caso con una conectividad más limitada.

Ficha técnica del Nokia 2360 Flip

Lo primero que hay que tener en cuenta con este teléfono es que su conectividad móvil es 2G, por tanto está orientado a mercados emergentes, aunque si lo compramos en España va a funcionar perfectamente, pero existe la posibilidad de que en el futuro se apaguen estas antenas, aunque de momento no es algo inmediato.

Nuevo Nokia 2360 Flip | Nokia

Algo bastante curioso es Family Assist, una app gratuita que se puede encontrar tanto en la Play Store como en la App Store, y que nos permite configurar el teléfono de forma remota fácilmente, desde un smartphone. Esto se consigue gracias al envío de mensajes SMS al teléfono desde el smartphone, cada uno de ellos responderá a cada una de las opciones de configuración que elijamos en todo momento.

Este nuevo modelo cuenta con un botón físico de SOS, que permite hacer llamadas de emergencia de forma rápida y sencilla en un momento difícil. Nokia también orienta este teléfono al uso por parte de los más pequeños. Sobre todo porque este ahora permite configurar un código PIN familiar para proteger distintas funciones del dispositivo, para que no tengan acceso los peques.

En términos técnicos, llega con una pantalla QVGA de 2,8 pulgadas, por lo que tiene un tamaño más grande del habitual. En la parte externa hay una pantalla de 1,77 pulgadas que nos ofrece resolución QQVGA. Además, es un teléfono con altavoz integrado y que podemos usar con un audífono, por lo que en un momento dado también puede ser un buen teléfono para los mayores.

Este teléfono tiene una batería de 1.450 mAh, que según Nokia se traduce en una autonomía de 15 días de espera, y llega en tres colores, como son carbón, rojo burdeos y verde azulado. Lo que de momento no sabemos es en qué mercados se va a poner a la venta, hay que tener en cuenta que en España estos teléfonos se están comercializando bajo la marca HMD, que es en realidad la que está detrás de este teléfono también, lo que reduce las posibilidades de que llegue tal cual. Además, no han compartido precio, por lo que en ese aspecto todavía no sabemos qué esperar, pero lo más seguro es que siga siendo un móvil bastante barato.