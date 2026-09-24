Dormir más de nueve horas se relaciona con un mayor riesgo de muerte

Dormir bien es importante para la salud, pero más horas no siempre significan necesariamente dormir mejor. Un estudio realizado por investigadores de Taiwán ha encontrado una asociación entre dormir durante periodos prolongados y un mayor riesgo de morir por cualquier causa.

Tal y como recoge el medio Daily Mail, los investigadores analizaron los hábitos de sueño de más de 3.000 personas durante 30 años. La tasa de mortalidad más baja se observó entre quienes dormían entre siete y ocho horas cada noche, con 10,57 muertes por cada 1.000 personas durante el periodo estudiado.

Por el contrario, entre quienes dormían menos de seis horas la cifra fue ligeramente superior, mientras que el grupo que dormía más de nueve horas registró la tasa más elevada, con 11,27 muertes por cada 1.000 personas.

El trabajo señala que dormir durante periodos prolongados se asociaba con un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa. Además, los investigadores observaron que la presión arterial podría explicar una pequeña parte de esta relación.

Sin embargo, los resultados no demuestran que dormir muchas horas provoque una muerte prematura. Las personas que duermen durante mucho tiempo pueden tener otros problemas de salud que influyan tanto en sus necesidades de sueño como en su riesgo de enfermedad.

Por eso, los autores apuntan que conocer la duración habitual del sueño podría ser útil durante las revisiones médicas para detectar posibles problemas de salud. Para la mayoría de los adultos, las recomendaciones sitúan el sueño saludable entre siete y nueve horas por noche.