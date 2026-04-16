¿Se dañó la nave Orion al entrar en la Tierra? La imagen que ha hecho saltar las dudas

La misión Artemis II ha sido un éxito total: los humanos han vuelto a la Luna después de más de 50 años, han batido récord de distancia y la nave Orion ha respondido perfectamente. Pero, como suele pasar, una simple imagen ha sido suficiente para encender las dudas.

Todo empezó tras el amerizaje de la cápsula en el océano Pacífico. En una de las fotos difundidas, se veía una zona blanquecina en la parte inferior del escudo térmico. Y la gente empezó a preguntarse: ¿se había roto algo?, ¿se había desprendido material?, ¿había fallado la nave?

La nave Orion amerizando en el Océano Pacífico | NASA

Desde la NASA han aclarado que ese color extraño no es ningún daño ni nada fuera de lo normal. Según explica su administrador, Jared Isaacman, tiene que ver con ciertas partes del escudo térmico (unas almohadillas especiales) y con los efectos del calor extremo durante la reentrada.

De hecho, este tipo de marcas ya se habían visto antes en pruebas en laboratorio. Es decir, que entraban dentro de lo previsto.

Para entenderlo mejor, hay que saber cómo funciona este sistema. El escudo térmico de Orion está preparado para soportar temperaturas de hasta unos 1.650 ºC, pero no lo hace resistiendo sin más.

Su truco es otro: el material se va desgastando poco a poco mientras absorbe y dispersa el calor. Este proceso, llamado ablación controlada, es lo que protege a la nave. Así que ver cambios en su aspecto, como ese tono blanquecino, no es raro.

Además, en Artemis I sí se detectaron pequeños desprendimientos, causados por gases atrapados dentro del material. Por lo que para evitar que se repitiera, en Artemis II se modificó la forma de entrar en la atmósfera con una técnica llamada 'skip-entry'. Básicamente, la nave reduce la velocidad en varias fases, lo que ayuda a liberar esos gases poco a poco y evita problemas.

En definitiva, no hay ningún motivo para preocuparse. Aunque la cápsula será revisada al detalle, los primeros análisis dejan claro que todo ha funcionado como debía.