CON UNA GRAN BATERÍA
El Moto G47 Power ya es oficial con una batería de 7.000 mAh
El nuevo teléfono de Motorola se estrena con una batería bastante grande.
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Habíamos hablado de él en las últimas semanas gracias a diferentes filtraciones. Y ahora por fin es oficial el Moto G47 Power, uno de los móviles de gama media más solventes en términos de autonomía, ya que, como nos anticipa su propio apellido, es un móvil repleto de energía gracias a una batería por encima de la media en cuanto a capacidad. Vamos a conocer todos sus detalles, porque desde luego es un móvil que para muchos va a ser un terminal a seguir muy de cerca.
Ficha técnica del Moto G47 Power
Este nuevo teléfono se ha dejado ver ya en alguna web oficial de Motorola en Europa, por lo que parece que su expansión a otros países, como España, está más cerca que nunca. En este caso hablamos de un teléfono accesible en precio y con unas especificaciones donde la batería es lo más destacado sin duda alguna. Este llega para unirse a la familia G47 como un modelo adicional que destaca en ese aspecto concreto.
Este llega con una batería de 7.000 mAh, que sin duda es una capacidad por encima de la media. Con ella vamos a poder mantener el teléfono encendido dos días enteros sin problema, y si somos de consumo contenido, podría irse incluso a los tres días. Es un gran salto respecto de la batería de 5.200 mAh del G47 estándar, por lo que es evidente que el cambio es notable en este aspecto tan importante.
La carga también es más potente, pasa de 20 W a 30 W, aunque es verdad que se queda un poco por debajo de lo esperado para una batería de esta capacidad. Sin duda, el aspecto más destacado, sobre todo porque el teléfono, a pesar de esta gran batería, tiene un peso de solo 215 gramos, mientras que su grosor es de solo 8,8 mm, algo desde luego destacable porque hasta hace poco era difícil de conseguir.
Su pantalla tiene una diagonal de 6,67 pulgadas, con una resolución de 720x1604 píxeles, en un panel LCD con una tasa de refresco de 120 Hz. Ofrece un brillo pico de 1050 nits, y está protegido por el Corning Gorilla Glass 7i. Su procesador es un MediaTek Dimensity 6300, con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. También hay una ranura para tarjetas microSD.
La cámara de fotos destaca por tener un sensor principal de 108 megapíxeles, acompañado de un sensor secundario de 2 megapíxeles que hace las funciones macro. A la hora de hacer selfies, hay un sensor de 8 megapíxeles. Es un teléfono bastante resistente, con una certificación de grado militar MIL-STD-810H, así como IP64, así como conectividad NFC, o lector de huellas lateral en el botón de encendido. Llega con Android 16 como sistema operativo.
Llega en colores Pantone Capri, Pantone Nautical Blue, y Pantone Impenetrable. Su precio en Europa partirá de los 339 euros, al menos por lo visto en los países donde ya está en línea el teléfono.
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