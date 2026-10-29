La NASA confirma el final del telescopio Swift: reentrará en la atmósfera en noviembre tras fracasar su rescate

El telescopio espacial Swift de la NASA tiene los días contados. Tras más de 20 años estudiando algunos de los fenómenos más energéticos del universo, el observatorio ha terminado sus operaciones científicas y se espera que reentre en la atmósfera terrestre en las próximas semanas, previsiblemente en noviembre. El aumento de la actividad solar aceleró el descenso de su órbita y complicó los intentos de mantenerlo en el espacio.

Para evitar que Swift perdiera altura, la NASA recurrió a la empresa Katalyst Space Technologies, que desarrolló la sonda robótica LINK. Lanzada el 3 de julio de 2026, su misión consistía en aproximarse al observatorio, capturarlo y elevarlo a una órbita más alta para prolongar su vida útil.

Sin embargo, LINK sufrió problemas en su sistema de control de orientación que impidieron completar la maniobra. En agosto, la NASA confirmó que la nave no intentaría capturar ni elevar Swift, aunque continuaría con algunas pruebas de aproximación para demostrar tecnologías útiles en futuras misiones de servicio en órbita.

La actividad solar puede calentar y expandir las capas superiores de la atmósfera terrestre, aumentando la resistencia que experimentan los satélites en órbita baja. Como consecuencia, estos pierden altura más rápidamente.

El 20 de octubre, Swift alcanzó unos 275 kilómetros de altitud y dejó de poder compensar los efectos de esa resistencia. Entró entonces en modo seguro y el equipo de operaciones ordenó poner fin a su actividad científica antes de la reentrada.

Swift fue lanzado en 2004 con el objetivo de detectar y estudiar estallidos de rayos gamma, algunas de las explosiones más energéticas del universo. Durante su misión también observó supernovas y otros objetos cósmicos, y proporcionó datos fundamentales para numerosas investigaciones.

Aunque su reentrada supondrá el final de las operaciones del observatorio, los datos recopilados durante más de dos décadas seguirán siendo útiles para la comunidad científica. La NASA también aprovechará el descenso de Swift para estudiar cómo se comporta la atmósfera superior y mejorar los modelos que permiten predecir la trayectoria de los satélites durante su reentrada.