La NASA anuncia a los tripulantes de la nueva misión Artemis III

La NASA ha revelado este martes nuevos detalles sobre Artemis III y ha anunciado los nombres de los cuatro tripulantes principales y un suplente para el vuelo de prueba. Aunque en un principio se planeaba un alunizaje, la agencia estadounidense ya aclaró que finalmente la misión llevará a cabo una serie de pruebas en órbita terrestre en 2027, esenciales para Artemis IV, la primera misión tripulada prevista al Polo Sur lunar en 2028.

Aunque en un principio se planeaba un alunizaje, la agencia estadounidense ya aclaró que finalmente la misión llevará a cabo una serie de pruebas en órbita terrestre en 2027, esenciales para Artemis IV

Los astronautas elegidos son: Randy Bresnik (NASA) como comandante, Luca Parmitano (Agencia Espacial Europea, ESA) como piloto, y Andre Douglas y Frank Rubio (ambos de la NASA) como especialistas de misión. El astronauta Bob Hines será parte de la tripulación de reserva.

La tripulación comenzará de inmediato a entrenarse en los sistemas de la nave espacial Orión, además de colaborar en el desarrollo y las operaciones de las versiones de prueba de los módulos de aterrizaje de Blue Origin y SpaceX.

Pruebas para futuros alunizajes

Durante Artemis III, el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la agencia lanzará la nave espacial Orión y su tripulación desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida hacia la órbita terrestre baja. Tras las comprobaciones de los sistemas de Orión, la nave espacial demostrará, por primera vez, sus capacidades de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de uno o ambos sistemas comerciales estadounidenses de aterrizaje tripulado que están desarrollando Blue Origin y SpaceX.

Esta misión, minuciosamente coordinada, incluye una campaña de lanzamientos múltiples de los cohetes más potentes del mundo, en la que se pondrán a prueba los sistemas integrados entre Orión y los módulos de aterrizaje

Esta misión, minuciosamente coordinada, incluye una campaña de lanzamientos múltiples de los cohetes más potentes del mundo, en la que se pondrán a prueba los sistemas integrados entre Orión y los módulos de aterrizaje, incluyendo interfaces de sistema, software, propulsión y comunicaciones.

“Hoy damos otro paso audaz en el regreso de la humanidad a la Luna, partiendo de los extraordinarios cimientos sentados por los astronautas de Artemis II”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman. “Sus logros reavivaron el entusiasmo mundial por la exploración, y ahora pasan el testigo al equipo de Artemis III: Randy, Luca, Frank y Andre”.

Esta es la primera vez que se asigna una misión Artemis a un astronauta de la ESA.

"Artemis III ampliará los límites de las operaciones de las naves espaciales en órbita. La asignación de Luca como piloto refleja la profundidad de la experiencia europea en vuelos espaciales tripulados y se basa en su amplia experiencia operativa en situaciones de alta presión", afirmó Josef Aschbacher, director general de la ESA. "Al mismo tiempo, el Módulo de Servicio Europeo de la ESA volverá a proporcionar las capacidades críticas que impulsan a Orión, demostrando el papel perdurable de Europa en el corazón mismo del programa Artemis".

Avances de la misión

La NASA y sus socios están avanzando en los preparativos para el vuelo de prueba. Los ingenieros conectarán el módulo de tripulación y el módulo de servicio de Orión este verano e integrarán el sistema de acoplamiento de la nave espacial, que volará por primera vez. Las pruebas del escudo térmico continúan, y los bloques individuales han sido sometidos a inspecciones ultrasónicas y a su instalación en la estructura del escudo térmico.

Los ingenieros conectarán el módulo de tripulación y el módulo de servicio de Orión este verano e integrarán el sistema de acoplamiento de la nave espacial, que volará por primera vez

El procesamiento del cohete también está muy avanzado. Los técnicos del SLS están integrando la sección del motor con el resto de la etapa central antes de instalar los cuatro motores RS-25 este verano. Con todos los segmentos de los propulsores de cohetes sólidos ya en el Centro Kennedy de la NASA y las renovaciones de la plataforma de lanzamiento móvil según lo previsto, también está previsto que el ensamblaje del cohete comience este verano. La NASA continúa con el diseño y la fabricación de un espaciador que sustituirá a la etapa superior en Artemis III.

Blue Origin está desarrollando una versión lunar tripulada del módulo de aterrizaje Blue Moon de la empresa, mientras que SpaceX está desarrollando una versión de módulo de aterrizaje lunar tripulado de su Starship, y ambas empresas están construyendo prototipos de prueba para Artemis III. La NASA está apoyando a ambos proveedores de módulos de aterrizaje de forma activa a lo largo del diseño, el desarrollo, las pruebas y la evaluación, incluyendo el intercambio de la experiencia y las capacidades de la agencia adquiridas en misiones anteriores.

Dos semanas de vuelo

Además de las actualizaciones de estado de la NASA y de ambos socios comerciales, la agencia discutió durante el evento los detalles de las operaciones previstas para Artemis III, que respaldarán una mayor cadencia de misiones, aumentarán la producción e impulsarán mejoras en la cadena de suministro para el programa Artemis.

La misión Artemis III se basa en el exitoso vuelo de Artemis II completado en abril y ayudará a la agencia a prepararse para enviar a los primeros astronautas, estadounidenses, a Marte.

La NASA enviará a los astronautas a bordo de Orion mediante el SLS a la órbita terrestre, antes de reunirse en el espacio con el prototipo de módulo de aterrizaje de la empresa y pasar unos dos días acoplados para realizar pruebas y demostraciones tecnológicas, incluida la entrada en el módulo de aterrizaje.

Tras completar las operaciones de acoplamiento con Blue Origin, Orión se desacoplará y esperará a Starship. El prototipo del Starship de SpaceX se lanzará y se reunirá con Orión para pasar aproximadamente un día acoplados realizando comprobaciones y pruebas. Después de eso, Orión y su tripulación se desacoplarán y regresarán a casa, amerizando de forma segura en el océano Pacífico, donde un equipo de la Marina de los EE. UU. y la NASA rescatará a los astronautas.

En total, se espera que la tripulación permanezca en el espacio durante unas dos semanas, aunque la duración exacta de la misión se determinará en tiempo real en función del lanzamiento, el encuentro y las operaciones de acoplamiento.