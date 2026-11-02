WhatsApp estrena 4 funciones para que no se te escape ningún mensaje

Recibimos tantos mensajes por WhatsApp, especialmente si estás metido en algún que otro grupo, que posiblemente se te haya escapado más de un mensaje. Pues traemos buenas noticias, porque WhatsApp sigue trabajando para mejorar su aplicación de mensajería instantánea, y ahora le ha tocado el turno a los grupos, con una serie de mejoras perfectas para exprimir el potencial de esta plataforma.

Seguro que más de una vez has abierto WhatsApp después de unas horas sin mirar el móvil y te has encontrado con cientos de mensajes pendientes en alguno de tus grupos. Y claro, encontrar esa información importante entre conversaciones, fotografías, memes y mensajes de todo tipo puede convertirse en una tarea bastante pesada.

Pues que sepas que WhatsApp acaba de anunciar cuatro novedades que llegan para poner un poco de orden en los chats grupales, y que pondrá las cosas más fáciles a la hora de encontrarlos mensajes que realmente te interesan y puedas seguir las conversaciones sin perderte nada importante.

Estas son las cuatro novedades que llegan a los grupos de WhatsApp

Como te decíamos, hay unas cuantas novedades. PAra empezasr, WhatsApp ahora permite fijar mensajes de forma indefinida, por lo que ya no tendrás que preocuparte de que desaparezcan de la parte superior del chat cuando termine el plazo establecido.

La segunda novedad es la posibilidad de compartir el historial reciente de mensajes con alguien que ya se ha unido a una conversación. WhatsApp había introducido anteriormente una opción para enviar mensajes recientes cuando añadías a una persona a un grupo y ahora permite hacerlo posteriormente.

Logotipo de WhatsApp | WhatsApp

De esta manera, si alguien entra en un grupo y necesita ponerse al día, podrás tocar su nombre dentro del chat y compartir los mensajes recientes para que conozca el contexto de la conversación.

Pero hay más novedades. La tercera tiene que ver con los estados de WhatsApp, que ahora también llegan a los grupos. Con esta función, podrás publicar estados dirigidos específicamente a los integrantes de un grupo, sin necesidad de compartirlos con el resto de tus contactos.

Por ejemplo, podrás publicar una actualización relacionada con una quedada en tu grupo de amigos o compartir algo con tus compañeros de trabajo sin que aparezca en los estados destinados a otros contactos.

Todos los participantes del grupo podrán ver estos estados, reaccionar e incluso añadir los suyos propios. Y, como sucede con los estados tradicionales de WhatsApp, desaparecerán automáticamente después de 24 horas.

Por último, WhatsApp ha presentado un nuevo filtro que reúne las conversaciones grupales no leídas en las que alguien te ha mencionado o ha respondido directamente a uno de tus mensajes.

De esta manera, no te perderás ningún mensaje importante. Decir que estas novedades llegarán de forma global, pero escalonada. Así que estate atento porque en los próximos días deberías poder actualizar ·WhatsApp para disfrutar del aluvión de nuevas funciones que llegan a la plataforma.