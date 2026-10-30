La web generativa cambiará para siempre cómo navegas por internet

¿Alguna vez has entrado en la web de un negocio y te has sentido perdido entre tantos menús, botones y opciones? Lo habitual es que seamos nosotros los que tengamos que adaptarnos a la estructura de la página hasta dar con lo que buscamos. Sin embargo, la inteligencia artificial está empezando a darle la vuelta a esta situación.

Este nuevo concepto se conoce como web generativa y propone algo muy sencillo: en lugar de obligarte a buscar, tú simplemente explicas lo que necesitas y la página se transforma al instante. En segundos, la pantalla se organiza para mostrarte justo la información, las imágenes y las explicaciones que responden a tu consulta.

Respuestas a tu medida, pero sin inventar nada

Lo más llamativo de esta tecnología es que tu propia pregunta se convierte en el molde para diseñar la página que vas a visualizar. Esto significa que un mismo sitio web puede adoptar infinitas formas, cambiando según la persona que entre y lo que esté buscando en ese momento.

Navegando en una web generativa | IDE

Hay un detalle fundamental: este sistema no se inventa datos ni ofrece servicios que la empresa no tenga. La base sigue siendo siempre la oferta real del negocio. Lo único que hace la inteligencia artificial es seleccionar, ordenar y redactar esa información de la forma más clara y útil para ti.

Ejemplos sencillos de la vida diaria

Para ver cómo nos facilita las cosas en el día a día, imagina estos dos escenarios comunes, como organizar unas vacaciones: Si entras en la web de una agencia y escribes «Queremos viajar a Italia con los niños, a un ritmo tranquilo, sin cambiar de hotel cada noche y con tiempo para descansar», la página se reorganiza para ofrecerte una propuesta pensada para familias. Y si a mitad del proceso decides añadir unos días de playa, el itinerario se ajusta automáticamente sobre la marcha.

O, por ejemplo, elegir un seguro: Si alguien consulta «Acabo de comprar mi primera casa y no sé qué seguro me conviene», la web le mostrará las coberturas explicadas sin rodeos para un primer comprador. Si, por el contrario, quien entra es el dueño de un negocio buscando proteger su tienda, la página cambiará el enfoque para mostrarle soluciones orientadas a empresas.

Esto se traduce en respuestas rápidas a retos del día a día. Porque esta manera de interactuar no solo ayuda a los usuarios a no perder el tiempo, sino que también permite a las organizaciones comunicar sus propuestas con mucha más soltura. Propuestas pioneras como la experiencia autogenerativa que han creado en IDE Marketing permiten plantear un reto comercial concreto, cómo motivar a un equipo de ventas o fidelizar a un grupo de clientes y obtener una propuesta adaptada y estructurada en pocos segundos.

En definitiva, la web generativa transforma las páginas de internet: dejan de ser folletos digitales estáticos para convertirse en conversaciones fluidas y adaptadas a cada persona. Y una vez más, gracias a la omnipresencia de la Inteligencia Artificial generativa.