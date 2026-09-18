Dos funciones de WhatsApp poco conocidas que pueden ahorrarte muchísimo tiempo

WhatsApp acumula cada día cientos de mensajes y, cuando una conversación se hace especialmente larga, encontrar uno concreto puede convertirse en una tarea desesperante. Sin embargo, la aplicación cuenta con algunas funciones poco conocidas que pueden ahorrar mucho tiempo a la hora de buscar y organizar conversaciones.

La primera resulta especialmente útil cuando recuerdas aproximadamente cuándo recibiste un mensaje, pero no recuerdas exactamente qué decía. En lugar de deslizar la pantalla durante minutos, basta con entrar en el chat correspondiente y pulsar sobre la opción de búsqueda.

Una vez dentro de la búsqueda, hay que tocar el icono del calendario y seleccionar la fecha aproximada en la que se recibió el mensaje. WhatsApp llevará directamente a los mensajes de ese día, haciendo mucho más sencillo localizar aquello que se estaba buscando.

La segunda función está pensada para quienes tienen tantos chats que la aplicación termina convirtiéndose en un auténtico caos. WhatsApp permite crear listas personalizadas para agrupar las conversaciones y acceder a ellas de una forma más ordenada.

Para crear una lista, hay que pulsar el símbolo "+" que aparece junto a los filtros de chats y seleccionar la opción para crear una nueva. Después se puede poner el nombre que se quiera, como "Familia", "Trabajo" o "Amigos", y añadir las conversaciones correspondientes.

A partir de ese momento, las conversaciones incluidas quedarán agrupadas dentro de esa lista, de manera que será posible acceder directamente a cada conjunto de chats sin tener que buscarlos entre todas las conversaciones.

Son dos funciones sencillas, pero pueden marcar una diferencia cuando WhatsApp acumula cientos de mensajes y conversaciones. Una permite encontrar mensajes por fecha y la otra organizar los chats en grupos personalizados, haciendo que utilizar la aplicación sea mucho más cómodo.