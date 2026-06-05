¿El volumen de tu PC es demasiado bajo? Así puedes llevarlo al extremo

A menudo reproduce contenido multimedia y el volumen al que se escucha no es suficiente. Un problema que podemos resolver de una forma rápida, sencilla y sin necesidad de instalar nada. Gracias a una función desconocida por la mayoría de los usuarios de Windows, que permite potenciar el audio de nuestros ordenadores portátiles.

El truco oculto dentro de Windows para mejorar el sonido

Son muchas las funciones que oculta Windows y una de estas es una función llamada Ecualización de sonoridad. Una solución que la mayoría de las veces se encuentra inhabilitada, por lo que para mejorar el sonido de nuestro ordenador es necesario activarla. Algo que podemos hacer de una forma muy sencilla siguiendo estos pasos:

Configuración de sonido en Windows | TecnoXplora

Abre los ajustes de sonido: Busca el icono del altavoz que está en la esquina inferior derecha de tu pantalla. Haz clic derecho sobre él y selecciona la opción "Configuración de sonido".

Busca el panel clásico: En la ventana que se abre, baja hasta el final. Si usas Windows 11, haz clic en "Más opciones de sonido "; si usas Windows 10, busca "Panel de control de sonido".

"; si usas Windows 10, busca "Panel de control de sonido". Localiza tus altavoces: Se abrirá una pequeña ventana clásica con una lista de dispositivos. Busca el que tiene un pequeño círculo o " check " verde (normalmente se llama "Altavoces" o "Realtek High Definition Audio" ) y haz doble clic sobre él.

" verde (normalmente se llama o ) y haz doble clic sobre él. Activa el potenciador: En la nueva ventana, ve a la pestaña superior llamada "Mejoras" (o "Enhancements"). En la lista que verás debajo, simplemente marca la casilla que dice "Ecualización de sonoridad" (o "Loudness Equalization").

(o "Enhancements"). En la lista que verás debajo, simplemente marca la casilla que dice (o "Loudness Equalization"). Guarda los cambios: haz clic en " Aplicar " y luego en " Aceptar ".

" y luego en " ". Para ser consciente de que se está aplicando de forma correcta el ajuste y los cambios, es recomendable reproducir un video de fondo mientras realizamos el ajuste.

Otra forma que tenemos para potenciar los videos reproducidos desde el navegador, ya sea cuando los contenidos se encuentran insertados en una web, un video de YouTube o incluso en plataformas de streaming, donde el volumen del sonido es muy bajo. La solución la encontramos usando una extensión llamada Volumen Master. Está disponible en la tienda de aplicaciones de Google, solo tenemos que instalarla.

Una vez añadida en la esquina superior derecha del navegador, veremos un nuevo icono azul con forma de altavoz, con el que podemos gestionar los diferentes ajustes. Su uso permite amplificar el sonido hasta un 600% por encima del límite convencional. Dos formas de lo más sencillas de mejorar las deficiencias en el sonido, recuperando el control del audio de nuestro ordenador.