Novedades que acaba de estrenar WhatsApp Web en tu PC

Para millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp Web se ha convertido en la forma más eficiente de gestionar sus mensajes desde el ordenador. Una app que, aunque se desarrolla de forma paralela a la versión móvil, no ofrece los mismos servicios. Estas son algunas de las novedades con las que nos sorprende Meta.

Personalización, llamadas y funciones inteligentes, las grandes novedades de WhatsApp Web

Para muchos usuarios las diferencias de esta versión con la móvil aún son significativas, aunque es del todo funcional, tiene un largo camino que recorrer para ponerse a la altura de su predecesor. Con esta última actualización, Meta da un paso adelante incorporando mejoras que la acercan cada vez.

Novedades de WhatsApp | TecnoXplora

Una actualización que llega para compensar las diferencias frente a la versión móvil y una experiencia de usuario mucho más completa. En las que, además de nuevas herramientas, incluye mejoras en el diseño.

En lo que respecta al aspecto de la interfaz, muchos usuarios coincidían en que la versión de escritorio necesita una adaptación estética. Hasta ahora, el único cambio que podíamos aplicar era elegir entre el modo oscuro o el claro, para los chats. A partir de esta nueva actualización, la cosa cambia, ya que podemos personalizar los chats con nuevos temas más coloridos y fondos personalizados. No solo para mejorar el aspecto y darle un toque distinto, algo que facilita distinguir cada conversación, distinguiendo entre el ámbito laboral, académico o personal.

Otro de los aspectos que se beneficia de estos cambios son las videollamadas y llamadas, las cuales estarán disponibles tanto en los chats como en una nueva pestaña. De manera que no tendremos que depender del teléfono para una reunión o una charla, podemos hacerlo desde el ordenador, donde además se integran los accesos directos y el historial de llamadas.

Cuando hablamos de grupos, a la hora de incluir nuevos participantes, hasta ahora se incorporan fuera de contexto, ya que no tenían acceso a las conversaciones desarrolladas con anterioridad a su llegada. Algo que cambia con la inclusión de la nueva función que permite a los usuarios compartir los mensajes anteriores con los nuevos miembros. Con una salvedad, solo los que queramos a los que tengan acceso.

Pero quizás una de las novedades que más destacan es la introducción de la inteligencia artificial y la gestión de archivos. Con la posibilidad de obtener resúmenes, respuestas e ideas a partir de los archivos que compartimos con Meta AI.

Un cambio en la versión web que llega para redefinir la experiencia de usuario y transformarla en algo más que una simple app de mensajería instantánea, para convertirse en una central de productividad y comunicación. A la imagen y semejanza de la app móvil. Esperemos que, con el paso del tiempo y sucesivas actualizaciones, esta versión esté al mismo nivel que sus homólogas en lo que respecta a funcionalidades.