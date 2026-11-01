Según los españoles, esta es la manera ideal de guardar nuestras fotos preferidas

Los avances en la tecnología, sobre todo en lo que a la inteligencia artificial se refiere, han sido tantos que nos permiten crear imágenes hiperrealistas y perfectas. Pero en realidad lo que prefieren los usuarios es volver a la auténtico. Algo que revela el estudio promovido por Oppo, a continuación te contamos todo.

Por qué preferimos las fotos reales frente a la perfección de la IA

La marca líder en tecnología, Oppo en colaboración con la consultora More Than Research, ha realizado recientemente el estudio "True-to-Life: el valor de lo real en la era de la IA", con el fin de conocer las preferencias de los usuarios a la hora de hacer una foto y su resultado. Un estudio en el que han colaborado 1.700 personas de entre 18 y 65 años de todas las comunidades autónomas de España. Y cuyo resultado ha sido que preferimos la realidad tal y como la vemos a través de nuestros ojos.

Oppo Find X10 Pro Max | Oppo

Para 9 de cada 10 consultados, es necesario que las instantáneas conserven la realidad del momento. De manera que más de la mitad de los entrevistados, el 52% prefieren el resultado original al maquillado artificialmente, solo el 22% opta por los retoques estéticos.

Un cambio potenciado por la saturación tecnológica a la que nos vemos sometidos a diario. Identificar si estamos frente a una imagen real o generada por IA, es un problema que afecta al 69% de los ciudadanos, los cuales admiten que no son capaces de identificar la realidad. Una confusión visual que hace que 7 de cada 10 usuarios se decanten cada vez más por las fotografías auténticas, con sus imperfecciones. Un dato que aumenta al mismo tiempo que lo hace la presencia de contenido fabricado tanto en medios como en redes sociales.

Aunque pueda parecer lo contrario, no se trata de un rechazo a la tecnología, sino de imponer límites a esta. El estudio revela que el uso de la inteligencia artificial está aceptado, pero como respuesta a problemas técnicos básicos como ajustar la nitidez, mejorar la exposición o equilibrar la luz. Dejando a un lado la alteración de la realidad, una línea roja que no debemos pasar.

Son muy pocos los usuarios que aceptan que el software modifique los rasgos faciales de las personas, sustituya el cielo nublado por uno azul o que cambie el fondo de la imagen de forma automática; solo 1 de cada 10. Ya que lo que más se valora a la hora de inmortalizar a nuestros familiares y amigos, son las expresiones naturales de sus rostros.

Aunque el propósito de la fotografía no ha cambiado, puesto que se trata de capturar recuerdos, sí lo ha hecho la forma en la que lo hacemos, pero esto no debe incluir en la realidad. Y es por ello que el 86% de los encuestados afirma que, quieren que estas sean un testimonio fiel a lo sucedido y verlo así al mirar sus fotos dentro de 5 o 10 años.

En conclusión, apostamos por la naturalidad, en la que se conserven los detalles, los tonos de fiel reales y los colores fidedignos. Dejando a un lado las texturas suavizadas en exceso o los filtros demasiado evidentes. Un resultado que ha hecho que los fabricantes como Oppo se replanteen sus objetivos, algo que representa la nueva serie Find X10 de Oppo.

Con la que se pretende el uso de la IA como herramienta invisible que ayude a los sensores de la cámara a capturar las imágenes con absoluta precisión sin perder la naturalidad, tal y como la ven nuestros ojos.