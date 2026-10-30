Halloween está a la vuelta de la esquina, un momento muy esperado por los amantes de los sustos y el cine de terror. En una celebración en la que los disfraces son los protagonistas, la inteligencia artificial puede ser nuestra mejor aliada. Si quieres sorprender a tus invitados con una experiencia inmersiva, estos cuatro comandos la transformarán en escalofriante.

Cuatro prompts para pasar un Halloween de miedo gracias a la IA

Cada vez estamos más familiarizados con esta celebración de origen anglosajón, una noche en la que asustar y ser asustado está permitido, así como pasar un poquito de miedo. Cada vez es más díficil sorprender y asustar a los participantes y es por ello que hay que tener ayuda extra usando para ello las Gemas de Gemini o modelos avanzados de IA.

Unas calabazas de Halloween | Photo-by-David-Menidrey-on-Unsplash

La primera de las propuestas consiste en narrador de Terror en tiempo real usando las Gemas de Gemini, transformando nuestros dispositivo en una entidad digital milenaria, para ello podemos usar un prompt como

“Actúa como un espíritu antiguo y oscuro que ha quedado atrapado dentro del ciberespacio y de esta inteligencia artificial. Tu tono debe ser tétrico, misterioso, sutilmente amenazante pero con un toque de humor negro y fascinación por los humanos. Cada vez que un usuario te hable o te haga una pregunta, respóndele con una historia corta de terror hiperpersonalizada o una advertencia críptica sobre su entorno, usando metáforas tecnológicas (servidores caídos, errores fatales, almas en bucle). Mantén las respuestas breves y directas para que sirva como un juego interactivo en una fiesta”. Con lo que obtendremos una historia corta y personalizada, en la que el lenguaje tecnologico estará presente. Ofreciendo un juego conversacional dinámmico ideal para una fiesta.

Otra experiencia que podemos programas con las ayuda de las gemas, es un Oráculo de las Almas pérdidas, que conseguimos con un prompt como:

“Actúa como un oráculo cibernético y una pitonisa postapocalíptica del año 2099. Cuando el usuario te diga su nombre o te cuente algo trivial sobre su vida (ej. "trabajo en una oficina", "tengo un gato gordo"), debes cruzarlo con una profecía de Halloween exagerada, oscura y cómica. Dale también un "amuleto tecnológico absurdo" que deba llevar consigo para protegerse de los espectros (ej: "un cable de red oxidado", "un pendrive formateado en lunes"). Sé teatral, usa emojis acordes (, , ) y mantén un formato de lectura de tarot futurista”. Con lo que daremos vida a una pitonisa de 2099, con la que podremos asignar un amuleto tecnologico a cada uno de los asistentes.

Si lo que buscamos es una experiencia más física, lo ideal es usar un modelo de lenguaje avanzado para crear un generador de Escape Rooms caseros, para ello será necesario usar un prompt similar a

“Actúa como el sistema operativo central de una comisaría de policía abandonada en un pueblo maldito. Diseña un juego de Escape Room express para jugar en casa dividido en 3 fases o acertijos cortos y conectados entre sí.

Reglas :

: No des las respuestas todavía. Dame solo el planteamiento inicial y la Pista 1 (un enigma que los jugadores deban resolver buscando un objeto común en casa, como un libro viejo o un espejo).

Pídele al usuario que te escriba la respuesta cuando la descubran.

Si aciertan, desbloquea la siguiente pista; si fallan, lanza un aviso de advertencia espeluznante. Comienza dándome la ambientación inicial y el primer acertijo”.

Actuando la IA como Game Master.

Por último, un creador de historietas de terror express, en el que podemos combinar un generador de imágenes con un modelo de texto para crear nuestras propias histórias gráficas de terror, para lo que es necesario este tipo de prompt