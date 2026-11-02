Cómo verificar tu dirección en el plan Familiar o Duo de Spotify para evitar problemas de acceso

Spotify ha decidido ponerse más seria con las cuentas compartidas. De esta manera, la popular plataforma de música en streaming está reforzando los controles de sus suscripciones Premium Familiar y Duo para asegurarse de que todos sus integrantes viven realmente en el mismo domicilio.

De hecho, Spotify ha confirmado que seguirá mejorando sus métodos de verificación con un sistema de verificación mediante códigos QR que exige la presencia física de los miembros del plan Familiar.

Y mucho cuidado, porque no completar la verificación a tiempo puede dejarte sin acceso al plan e impedirte unirte a otro durante 12 meses. Por eso, si tienes una suscripción compartida, merece la pena comprobar que todos los datos están correctamente configurados.

Cómo comprobar y verificar tu dirección en Spotify

Como verás, el panorama deja claro que es mejor verificar tu dirección en Spotify y disfrutar del plan Duo o Familiar sin dolores de cabeza. Además, el proceso no tiene mayor misterio, aunque hay varios detalles que debes tener en cuenta.

Spotify daylist | Uso de Spotify daylist

Para empezar, ten en cuenta que Spotify únicamente permite seleccionar direcciones del mismo país en el que se emitió el método de pago. Así que si has activado alguno de estos planes con cuentas turcas o parecidos, mejor esperar a que llegue el aviso de la plataforma. Además, si tu vivienda no aparece en el buscador, puedes seleccionar tu calle, edificio o un lugar público cercano, pero nunca utilizar el domicilio de otra persona.

Lo peor es que, si Spotify detecta algún problema con el domicilio declarado, puede enviarte un correo electrónico solicitando una nueva comprobación. Y tendrás un plazo de siete días desde la recepción del aviso para completar la verificación.

¿Qué pasa si no lo haces o el proceso falla? Pues que perderás las ventajas de la suscripción compartida y tu cuenta pasará a la modalidad gratuita, con las limitaciones correspondientes. Además, Spotify establece una restricción de 12 meses para incorporarte a otro plan Familiar o Duo. Sí, no podrás activar el plan que tuvieras hasta dentro de un año, aunque la suscripción individual seguirá estando disponible.

Así que sigue estos pasos y evita un baneo injusto.