Así puedes activar tu DNI virtual sin pasar por comisaría y de forma totalmente legal

Ya es posible llevar el documento nacional en nuestro smartphone, es por ello que, no tenemos que llevar la tarjeta física en el bolsillo. Gracias a la app del ministerio del interior Mi DNI. Su configuración puede resultar un trámite con algunas complicaciones para algunos de los usuarios. A continuación, te contamos cómo realizar el trámite de forma rápida y sencilla.

Instala y configura la app de miDNi de forma fácil y segura

Una de las app más demandadas por los usuarios era la que permite llevar el DNI en nuestro móvil al igual que lo hacemos con el permiso de conducir y los papeles del coche. Dos aplicaciones gubernamentales que nos hacen la vida más fácil, Mi DNI y Mi DGT. A la hora de configurar ambas, nos encontramos con algunas diferencias y, en el caso de la app del DNI a algunos usuarios les obliga a usar un ordenador, el lector de DNI y la tarjeta física, además de desplazarnos hasta un punto de actualización de documentación, que encontramos en muchas comisarías, lo que complica el trámite.

Así es la app de Trámites | TecnoXplora

Aunque existe una forma de lo más sencilla de realizarlo desde nuestro teléfono móvil, con la ayuda de la tecnología NFC, con la que podremos completar el proceso, sin movernos de casa.

Al abrir la app e iniciar el proceso, si no hemos solicitado la activación previamente, tendríamos que realizar la solicitud e ir a la comisaría. Para evitar desplazarnos, debemos hacer uso de otra aplicación, Trámites, la cual está disponible tanto en iOS como en Android. Una vez descargada y configurada, comenzaremos el procedimiento.

Antes de comenzar, comprueba que tienes activado el NFC de tu móvil.

de tu móvil. Abre la app y acerca el DNI físico a la parte trasera del móvil.

a la parte trasera del móvil. Introduce el PIN de seguridad del DNIe, la validación de esta se produce de forma digital.

de seguridad del DNIe, la validación de esta se produce de forma digital. A continuación, nos solicita los datos de contacto.

A través de un mensaje SMS, se realiza la verificación y la firma electrónica de la solicitud dentro de la misma plataforma.

se realiza la verificación y la firma electrónica de la solicitud dentro de la misma plataforma. De está forma completamos el registro en la sede electrónica, y todo sin necesidad de acudir a una oficina del DNI.

y todo sin necesidad de acudir a una oficina del DNI. Ahora es el momento de abrir la App de MiDNI la cual ahora si detecta de forma automática el trámite que acabamos de realizar.

la cual ahora si detecta de forma automática el trámite que acabamos de realizar. Donde podremos seguir configurando nuestro DNI electrónico, asignando una contraseña o usando la biometría.

asignando una contraseña o usando la biometría. Descarga el DNI digital a tu dispositivo y estará listo para su uso.

Las ventajas de este método de validación son evidentes, por un lado, el ahorro de tiempo, sin tener que realizar desplazamientos innecesarios. Al mismo tiempo que nos permite prescindir de otros periféricos como los lectores de DNI y ordenadores.

Además de la comodidad de llevar siempre con nosotros nuestros documentos identificativos sin tener que llevarlos de forma física en la cartera. Pudiendo realizar cualquier gestión con toda seguridad desde nuestro teléfono móvil.