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UN TRUCO MUY SENCILLO

¿Android Auto reproduce música nada más conectar el móvil? Así puedes evitarlo

Te contamos cómo desactivar la música automática en Android Auto para que no empiece a sonar al conectar tu dispositivo.

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Alfonso de Frutos
Publicado:

Android Auto es uno de los mejores aliados a la hora de conducir. La plataforma de Google cuenta con todo tipo de opciones para ser un gran asistente a la conducción. Pero hay una función que puede resultar bastante molesta: la reproducción automática de música cada vez que conectas el móvil al coche.

Seguro que en alguna ocasión has arrancado el vehículo y, sin tocar absolutamente nada, ha comenzado a sonar la última canción que estabas escuchando en Spotify o cualquier otra aplicación compatible. Y claro, si te has llevado más de un susto innecesario por tener el volumen demasiado alto, que sepas que puedes desactivar esta opción de Android Auto.

De esta manera, el asistente a la conducción de Google cuenta con un ajuste que permite desactivar este comportamiento en cuestión de segundos. Así que vamos a contarte cuáles son los pasos a seguir..

Cómo evitar que Android Auto reproduzca música automáticamente

Ten en cuenta que Google ofrece diferentes opciones de personalización para adaptar Android Auto a nuestras preferencias. Entre ellas encontramos una función específica que controla si la música debe comenzar a reproducirse automáticamente al establecer la conexión con el vehículo.

Si prefieres decidir cuándo quieres escuchar tus canciones favoritas, solo tienes que seguir estos pasos desde tu teléfono Android:

  • Abre la aplicación Ajustes de tu móvil.

  • Busca y entra en el apartado Dispositivos conectados.

  • Accede a Android Auto y localiza las opciones relacionadas con el inicio o arranque de la plataforma.

  • Busca el interruptor Iniciar música automáticamente y desactívalo.

Ten en cuenta que los nombres de algunos menús pueden variar ligeramente dependiendo de la marca de tu teléfono y de la versión de Android que tengas instalada. Si no encuentras Android Auto dentro de los dispositivos conectados, también puedes utilizar el buscador de los ajustes del móvil para acceder directamente a su configuración.

Una vez completado el proceso, Android Auto dejará de solicitar la reproducción automática de música al conectarse al vehículo. De esta manera, podrás seguir utilizando el navegador, consultar tus rutas o acceder a otras aplicaciones sin que comience a sonar una canción inesperadamente. Un truco sencillo, y de lo más eficaz.

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