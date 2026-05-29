Cómo transmitir la pantalla de tu PC a tu TV sin cables ni hardware adicional

La pantalla de nuestro móvil se queda pequeña cuando queremos mostrar a un numeroso número de personas una foto o una presentación. Una de las soluciones más habituales es la de usar la pantalla del televisor. A continuación, te contamos cómo hacerlos con la ayuda de un ordenador con Windows.

Miracast, conectar tu PC al televisor sin cables

Usar un cable HDMI o usar un dispositivo como el Chromecast suele ser lo habitual, pero no siempre los tenemos a mano. Estos dispositivos pueden ser fácilmente sustituidos por un ordenador con Windows y conexión a internet. La mayoría de estos tienen integrada la tecnología Miracast, la cual utiliza el sistema Wi-Fi direct para crear un puente inalámbrico y directo entre los dispositivos. De manera que la información no viaja por la red, ni se comparte. Aunque para ello necesitamos que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Conectarse a pantalla inalámbrica | TecnoXplora

Lo primero es confirmar que nuestro ordenador es compatible, Para ello debe tener instalado Windows 10 u 11 y tiene conexión Wi-Fi, y disponer de conexión Wi-Fi. Para comprobar si dispone de la función pulsa las teclas Windows + I para abrir la Configuración, ve a Sistema > Pantalla > Varias pantallas y busca la opción que dice "Conectarse a una pantalla inalámbrica"

Con lo que respecta al televisor, la gran mayoría de los modernos cuentan con Miracast, aunque no lo encontraremos casi nunca por ese nombre. La mayoría de fabricantes renombra esta opción y podemos encontrarlo como Screen Mirroring, Smart View, Anyview Cast o Wireless Display.

Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, podemos comenzar emparejando ambos dispositivos, Para ello, enciende el televisor y el ordenador, presiona las teclas Windows + K, al hacerlo aparece una ventana flotante, y comienza a escanear en busca de pantallas disponibles a las que conectarse.

Una vez que nuestro televisor aparezca en el listado, haga clic sobre este, recibiremos la confirmación en forma de permiso de conexión, con la mando a distancia selecciona si aceptamos o permitimos. De esta forma veremos el contenido de la pantalla de nuestro ordenador en la del televisor.

Con ambos dispositivos conectados, se puede elegir lo que queremos ver, pulsando Windows + P , aparece un menú desde el cual podemos seleccionar distintas opciones:

, aparece un menú desde el cual podemos seleccionar distintas opciones: Duplicado: Muestra exactamente lo mismo en ambas pantallas. Es perfecto para dar una presentación o ver fotos en familia.

Muestra exactamente lo mismo en ambas pantallas. Es perfecto para dar una presentación o ver fotos en familia. Ampliar : Convierte tu TV en un segundo monitor independiente. Así, puedes arrastrar una película a la televisión para que otros la vean mientras tú sigues usando el portátil para trabajar o enviar correos.

: Convierte tu TV en un segundo monitor independiente. Así, puedes arrastrar una película a la televisión para que otros la vean mientras tú sigues usando el portátil para trabajar o enviar correos. Solo segunda pantalla: Apaga la pantalla de tu portátil y usa solo el televisor. Es la opción ideal para ver una película por la noche sin que el brillo del ordenador nos moleste

Por lo que tan solo tenemos que tener los contenidos que queremos mostrar en nuestro ordenador y enviarlos por esta herramienta nativa en ambos dispositivos, de forma directa y sin usar otros dispositivos ni conectarlos de forma física