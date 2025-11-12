Google Fotos da la bienvenida a la IA de Nano Banana

Nano Banana se ha convertido en todo un fenómeno viral, que ha convertido la edición de fotos con IA en algo extremadamente sencillo y divertido. Y es que este motor de edición de imagen no deja de ser una variante del lenguaje Imagen de Google, pero con una denominación que por avatares del destino se convirtió en algo muy popular en redes. No obstante, Google ha optado por incluir el nombre de Nano Banana en diferentes productos, para identificar aquellos que tienen capacidades visuales avanzadas, como ahora es el caso de Google Fotos, que es más inteligente que nunca con la integración de Nano Banana, y, por tanto, todo el potencial de Gemini.

Edición aún más inteligente

Y es que este es el rasgo más importante de la última actualización de Google Fotos, la integración de la IA de Nano Banana. Esta se integrará en la función Ayúdame a editar, que ahora es capaz de completar acciones mucho más complejas de edición, que antes no estaban disponibles. Ahora es capaz de hacer ediciones o corregir imágenes donde aparecen varios sujetos, aplicando los caminos de manera simultánea a todos ellos.

Nano Banana en Google Fotos | Google

Según Google, vamos a poder hacer correcciones mucho más complejas, y ponen incluso ejemplos para que nos hagamos una idea. Como por ejemplo Quitar las gafas de sol a Laura, abrir los ojos de Juan y hacer sonreír a María. Para que esto salga bien es esencial que Google Fotos tenga identificadas previamente las caras de las tres personas, para poder realizar los cambios siempre en base a su aspecto real, y que no terminemos con una imagen con extrañas mutaciones.

Con la llegada de Nano Banana a Google Fotos vamos a poder crear cambios de estilo como transformar la imagen en un retrato renacentista, convertirlo en un mosaico de azulejos, transformarlo en un libro de cuentos para niños, y todo siempre conservando los rasgos originales. También vamos a poder utilizar ahora plantillas predefinidas para crear con IA.

Otra herramienta que llega a Google Fotos al calor de Nano Banana es Ask Photos, que nos permite buscar fotos en nuestra galería en base a unos criterios mucho más complejos de los que utilizamos hasta ahora. Del estilo Qué fotos me tomé con mi coche en otoño de 2024, y todo lo que se nos ocurra.Una función de Ask Photos que ya estaba disponible, pero que ahora llega a más de 100 países, entre ellos España y por supuesto en español.

Nosotros de momento tenemos la última versión de Google Fotos instalada y no hemos visto todavía la mayoría de estas funciones activa. La única que sí parece funcionar es la de Ask Photos, al menos el método de búsqueda tradicional ahora parece que nos brinda resultados con base en instrucciones mucho más complejas, y lo hace realmente rápido. Desde luego el editor de fotos de Google se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para muchos de nosotros, ya que con el impulso de la IA, ya no solo crear, sino sobre todo mejorar imágenes ya existentes es algo extremadamente sencillo.