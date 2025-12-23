Xiaomi anuncia nuevos wearables, los Xiaomi Watch 5 y Xiaomi Buds 6 son oficiales

Xiaomi se había guardado un As en la manga de cara a estas Navidades. Y es que para nada esperábamos que los chinos fueran a hacer un lanzamiento tan destacado en plenas Navidades. De hecho, lo que han anunciado es que este nuevo reloj de alta gama y los auriculares se presentarán precisamente el día de Navidad, una fecha en la que ninguno de nosotros obviamente esperaríamos un lanzamiento de este tipo.

Ficha técnica del Xiaomi Watch 5

Este nuevo smartwatch de los chinos desde luego llega con unas características más propias de un reloj de alta gama, que es a donde apunta. Sin duda los más destacados de esta nueva generación son los sensores con los que la firma china lo ha equipado. Y es que hablamos de que este reloj nos ofrecerá un sensor EMG, especializado en obtener datos basados en la electromiografia, y que, por tanto, es capaz de analizar el estado de tus músculos, información esencial si practicas deporte.

Por otro lado, también integra un sensor ECG, más habitual en la gama alta, que nos permite hacer un electrocardiograma para comprobar cuál es el estado de nuestra salud cardiaca, y se complementa con los demás sensores que miden la frecuencia o son capaces de saber si estamos estresados, nuestros niveles de oxígeno en sangre o calidad del sueño. El nuevo reloj de Xiaomi cuenta con un potente procesador, especialmente diseñado para la gama alta de wearables.

Se trata del Snapdragon W5 de Qualcomm, que ha sido fabricado en el proceso de 4nm y que cuenta con una CPU Cortex-A53 de cuatro núcleos. Por tanto es uno de los relojes más preparados en el mercado para medir nuestra forma física en tiempo real. Parece que el sensor EMG no solo se limitará a un uso de sus características solo para temas físicos, sino que también podría traducir los impulsos eléctricos de nuestros músculos, por lo tanto, ciertos gestos, en órdenes para controlar el reloj.

En la imagen de revelación de estos relojes hemos visto también su diseño. Un aspecto clásico de esfera redonda, y con diferentes acabados, con distintas correas y parece que una caja de acero inoxidable o aluminio en común. Por lo que vemos cuenta con una corona y un botón físico en la parte derecha.

Nuevos Xiaomi Buds 6

La firma china también ha mostrado sus nuevos auriculares, que también se presentarán el próximo día de Navidad. Estos llegan con un diseño renovado que sin duda notamos en el propio aspecto de los auriculares, mucho más refinado y de líneas más curvadas, con un aspecto que fluye más.

Se definen así mismas como curvas biomiméticas, mientras que presumen de un sonido de alta resolución sin pérdida al nivel de los clásicos CD. Llega con funciones de IA, como la traducción simultánea, así como resúmenes y grabación inteligente. Sin duda dos pesos pesados de los wearables del fabricante chino que van a ver la luz en el día de Navidad en China, una fecha que allí no tiene trascendencia.