Google Fotos: el sencillo gesto para saber cuántas fotos hay en tu copia de seguridad

La app de biblioteca de Fotos de Google permite hacer una copia de seguridad de todas las fotos y videos almacenados en esta, de forma que siempre tenemos acceso a estas, aunque no se guarden en el dispositivo. Es una forma más eficiente de liberar espacio en el propio teléfono. Si quieres saber cuántas contiene tu archivo personal, así puedes hacerlo.

Cuántas fotos hay en tu copia de seguridad

A lo largo de los años, vamos acumulando fotos que sacamos de forma indiscriminada con nuestros teléfonos móviles. Llevarlos a todas partes con nosotros supone que podemos inmortalizar cualquier segundo de nuestra vida en cualquier lugar en el que nos encontremos. De manera que vamos acumulando imágenes sin ser conscientes de la cantidad real de fotos que tenemos en nuestra copia de seguridad.

comprobando la copia de seguridad | TecnoXplora

Un sencillo truco para conocer el número de fotos que tenemos con copia de seguridad es deslizar el dedo en la pantalla. Un simple gesto que nos mostrará esta información en cuestión de segundos.

Para ello, abre Google Fotos en tu teléfono móvil.

en tu teléfono móvil. Desde la pantalla principal, desliza el dedo de arriba abajo.

Esto hará que se actualice el contenido

Tras unos segundos, el tiempo que tarde depende de la cantidad de imágenes que tengamos, nos mostrará la cantidad de fotos que tenemos guardada.

Estas copias de seguridad podemos hacerlas de forma manual cada vez que lo creamos necesarios o podemos configurarlas para que se hagan de forma automática. Una vez guardadas las imágenes, podemos eliminarlas del dispositivo para liberar espacio de almacenamiento. Usando para ello la función específica que nos ayuda a realizar este tedioso trabajo. Simplemente usando la función “liberar espacio” que encontramos pulsando sobre la foto de perfil.

Para activar la copia automática en Google Fotos es tan sencillo, como abrir los ajustes de configuración y seguir los siguientes pasos.

es tan sencillo, como abrir los ajustes de configuración y seguir los siguientes pasos. Desde la app, toca tu foto de perfil situada en la esquina superior derecha de la pantalla.

situada en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona “ajustes”

En este nuevo menú encontramos la opción “copia de seguridad”

Activa, está para que se inicie de forma automática.

Una vez realizada la copia podemos comprobar que se ha realizado correctamente desde el menú de nuestro perfil. Donde podremos ver si se ha completado el proceso, está en curso o está esperando a que nos conectemos a una red Wifi para completarla. Debemos recordar, que para ahorrar datos móviles debemos realizar estas cuando el dispositivo se encuentre conectado a una red Wifi.

Aunque a la hora de hacer estas copias, debemos tener en cuenta que el espacio de almacenamiento en las cuentas de Google es limitado. De forma gratuita, el servicio nos ofrece un total de 15 GB para el almacenamiento de nuestra cuenta, esto implica el correo electrónico y Google Drive. Por lo que, si no tenemos espacio suficiente, tenemos la opción de recurrir a Google One, para escoger el de plan de almacenamiento de pago que más se ajuste a nuestras necesidades.