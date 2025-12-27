Cómo utilizar Nano Banana con cualquier imagen de Mensajes de Google

Las aplicaciones de Google están sufriendo una transformación con la integración de la inteligencia artificial. Crear imágenes personalizadas con un toque personal para compartir a través de aplicación mensajes es posible, con la ayuda de Nano Banana y sin salir de la app de mensajería, te contamos cómo.

Dale un toque personal a cualquier imagen

Crear nuevas imágenes a partir de fotos que tenemos en nuestra biblioteca o que nos envían es de lo más sencillo, sobre todo sin necesidad de salir de la app de mensajes. Esto es gracias a una nueva herramienta integrada en el visor de imágenes de Mensajes de Google, qué aprovecha la tecnología RCS y permite tomar como referencia una imagen recibida y modificarlas con la ayuda de la inteligencia artificial. De manera que podemos enviarla de vuelta en forma de una nueva creación.

Remix de tus fotos con Nano Banana | TecnoXplora

Atrás quedaron las limitaciones creativas, ahora va más allá de enviar un emoji o un gif, o de añadir un sticker, emoji o pintar con el pincel, a una imagen, ahora además podemos cambiar el contexto de la imagen con transformaciones radicales. A través de nuestras peticiones podemos cambiar el fondo, el estilo artístico, pasando de una imagen a una pintura o un retrato animado, añadiendo y quitando elementos para que se integre a la perfección, incluso con la iluminación de la imagen original.

Para hacer uso de esta solo tenemos que pulsar sobre una imagen en un chat de mensajes de Google.

En la esquina inferior izquierda de la imagen encontramos el icono “ remix ” al cual acompaña una banana.

” al cual acompaña una banana. También podemos acceder desde la galería o incluso desde la cámara , donde debe aparecernos el botón remix

, donde debe aparecernos el botón remix Pulsa sobre este para acceder al editor.

Junto a la miniatura de la imagen tenemos el cuadro de texto donde debemos describir los cambios que queremos aplicar a la imagen

Cuando más concretos y mejor se describen los detalles que queremos incorporar, mejor será el resultado. Además, tenemos una serie de ideas sugeridas que podemos aplicar a la imagen en cuestión.

mejor será el resultado. Además, tenemos una serie de ideas sugeridas que podemos aplicar a la imagen en cuestión. Aplicados los cambios, obtendremos una miniatura con el resultado de nuestra petición . Si encaja con lo que estamos buscando, podemos pedirle que nos ofrezca nuevas propuestas o las modifique.

. Si encaja con lo que estamos buscando, podemos pedirle que nos ofrezca nuevas propuestas o las modifique. Una vez que estamos satisfechos con la modificación, solo tienes que apretar el botón enviar.

Y todo sin abandonar la app de mensajería, cambiando la forma de comunicación a través de la cual cada uno de los participantes puede ir añadiendo nuevas modificaciones a la imagen en cuestión. Lo que lo convierte en una conversación visual infinita, convirtiendo a estas ya no en el final de una conversación, sino en su principio. Tanto las imágenes como las peticiones se almacenan de forma temporal en los servidores de Google, mientras se procesan, por lo que debemos ser cuidadosos con las imágenes que usamos, asegurándonos de no infringir los derechos de autor ni los derechos a la privacidad de otras personas.