La tableta Huawei MatePad 11.5 de 2026 ya es oficial con un nuevo procesador

La firma china ha introducido en el mercado una nueva tableta de su gama media, la ya popular 11.5, que nos ofrece un tamaño de pantalla considerable y características solventes. Huawei vuelve a repetir la fórmula con una tableta que nos ofrece mejoras sobre todo en el rendimiento, gracias a un nuevo procesador, que va a ofrecernos un potencial solvente en cualquiera de las tareas que podemos pedirle en el día a día, cómo vamos a poder comprobar a continuación.

Ficha técnica de la nueva Huawei MatePad 11.5 de 2026

Junto a los Huawei Nova 15 que os detallamos ayer, el fabricante asiático ha desvelado ahora su potente tableta, que llega con cambios puntuales, por lo que no podemos esperar una ficha técnica totalmente diferente, sino más bien continuista. Este modelo de 2026 se estrena con un nuevo procesador Kirin T82B fabricado por la propia firma china. Este viene acompañado por memoria RAM de 8 GB o 12 GB, así como almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB.

Huawei MatePad 11.5 de 2026 | Huawei

Su pantalla vuelve a contar con un gran tamaño, de 11,5 pulgadas, de ahí viene su denominación, que cuenta con tecnología LCD. Esta nos ofrece una resolución de 2456 x 1600 píxeles, y una tasa de refresco de 120 Hz, con un brillo pico de 600 nits. Llega con una edición adicional que cuenta en su pantalla con un recubrimiento anti reflejos, algo que viene bastante bien cuando hablamos de la visibilidad de este tipo de pantallas.

Curiosamente, este modelo con el acabado antirreflejos tiene un procesador diferente, el T82 a secas. En el apartado fotográfico ofrece una combinación bastante habitual, de 13 megapíxeles en la parte trasera, y de 8 megapíxeles en el sensor frontal, perfecto para selfies y videollamadas de calidad. A nivel de batería es una tableta muy bien equipada.

Tanto es así que tiene una capacidad de 10100 mAh, prácticamente toca a 1000 mAh por pulgada, una ratio poco usual en las tabletas. Esta se carga con una potencia de 40W, que es bastante solvente para tratarse de una tableta. Otras características son Wifi 6, Bluetooth 5.2, así como cuatro altavoces estéreo que ofrecen un sonido bastante inmersivo con cualquier contenido. Como es habitual llega con HarmonyOS, sin Android, ni las apps y servicios de Google.

Precio de la nueva Huawei MatePad 11.5 de 2026

La nueva tableta se estrena de momento en China, donde el precio de su versión básica parte de los 217 euros al cambio. La variante más equipada y más cara, con 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno tiene un precio de 335 euros al cambio. Una tableta que es de esperar que llegue pronto a España, ya que su predecesora está actualmente a la venta en nuestro país, por lo que no hay argumentos para pensar por qué no podría ser así.