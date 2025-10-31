Estos son los móviles en los que WhatsApp dejará de funcionar a partir de hoy

WhatsApp ha anunciado que, a partir de hoy, 31 de octubre de 2025, dejará de dar soporte a ciertos modelos más antiguos de dispositivos Android e iOS.

La razón de esta decisión es que dichos teléfonos ya no cumplen con los requisitos mínimos de software y seguridad que la empresa exige para garantizar el correcto funcionamiento y protección de los datos de los usuarios.

Entre los dispositivos afectados se encuentran modelos Android con versiones muy antiguas del sistema operativo (por ejemplo, aquellos que ejecutan Android 5.0 o anteriores), así como iPhones que funcionan con iOS 15.1 o versiones previas.

Móviles que dejan de funcionar en WhatsApp:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5, Galaxy S4 Mini y Galaxy Note 2.

: Galaxy S3, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5, Galaxy S4 Mini y Galaxy Note 2. Sony : Xperia Z, SP, T, V y Z2.

: Xperia Z, SP, T, V y Z2. Huawei : Ascend Mate 2.

: Ascend Mate 2. LG : Optimus G, LG G3, Nexus 4 y G2 Mini.

: Optimus G, LG G3, Nexus 4 y G2 Mini. Motorola : Moto G Primera generación y Moto E 2014.

: Moto G Primera generación y Moto E 2014. HTC : One M8.

: One M8. iPhone: 5, 5c, 5s, 6, 6 plus.

WhatsApp advierte que, aunque la aplicación no se bloqueará de manera inmediata en esos terminales, su uso se hará progresivamente más limitado: no se podrán instalar actualizaciones, habrá mayor probabilidad de fallos o de vulnerabilidades de seguridad, y se compromete el acceso a nuevas funciones.

La recomendación para los usuarios afectados es que verifiquen si su dispositivo puede actualizarse a una versión más reciente del sistema operativo o, en su defecto, consideren comprarse un nuevo móvil compatible para seguir usando WhatsApp con normalidad. También se sugiere realizar una copia de seguridad de los chats y archivos antes de cambiar de dispositivo.