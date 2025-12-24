Android 16 QPR3 se actualiza en los Google Pixel para resolver un molesto fallo

Si hace apenas poco más de una semana los teléfonos de Google estrenaba una nueva versión de la beta de Android 16, la QPR3, ahora están recibiendo una pequeña actualización, que puede que no sea tan voluptuosa como la anterior, pero que resuelve un problema con el que ya nos habíamos topado algunos usuarios, pero al que de manera inconsciente no le habíamos brindado la importancia necesaria.

¿Qué resuelve este parche?

Pues bien, estamos ante un parche que tiene un peso bastante ligero, de solo 57,80 megas. Y básicamente resuelve un problema conocido desde que se actualizaron los teléfonos con la última versión. Y es que resuelve el fallo que provocaba que varias aplicaciones se bloquearan al iniciarlas. Es algo que habíamos notado efectivamente con algunas apps instaladas en el teléfono.

La nueva actualización de los Pixel | TecnoXplora

Al ejecutarla se quedaban en la pantalla de inicio cargando en bucle y nunca terminaban de abrirse. Pues bien, una vez instalado el parche, estos problemas han desaparecido. Como decimos, es un fallo que no ha afectado a todas las apps, pero sí a algunas de ellas. Al igual que la actualización de hace un par de semanas, no está disponible para todos los Pixel, pero sí para un buen número de estos modelos, como los siguientes:

Son compatibles los Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold.

La actualización está llegando de inmediato a todos estos modelos, por lo que si cuentas con uno de ellos, te recomendamos que accedas ya a los ajustes del sistema, y de las actualizaciones de software, para comenzar la descarga e instalación. Sobre la anterior actualización, la de hace un par de semanas, algunos usuarios hemos notado también la resolución de importantes problemas.

Como los relacionados con Google Wallet y la imposibilidad de pagar en establecimientos por problemas de seguridad, según la app. Una vez instalada la QPR3, esos problemas por fin han desaparecido, lo que ha supuesto un alivio realmente importante. Y es que como es lógico, estar enrolado en programas beta, y tan avanzados como este, suele ser algo arriesgado en algunos casos.

Ya que lo normal es que mientras usamos nuestros teléfonos estemos expuestos a algunos fallos, ya que obviamente ese es el objetivo de las versiones beta No hay que descartar alguna actualización nueva en las próximas semanas, que pueda resolver también otros problemas que estén presentes en la actual versión.