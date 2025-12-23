Así puedes crear nuevas recetas y enviarlas a tu Thermomix TM7 desde el smartphone

Los robots de cocina se han convertido en un elemento imprescindible de toda cocina que se precie. No solo a la hora de elaborar nuestras recetas preferidas de toda la vida. Aligerando el trabajo, ayudándonos a cortar, picar, batir o amasar, incluso a cocinar, como es el caso de unos de los más conocidos. Donde además encontramos inspiración para elaborar nuevas recetas.

Edita las recetas de Thermomix y envíalas al robot

Tener robots inteligentes en nuestra cocina, para muchos usuarios se ha convertido en una necesidad. Además de ayudarnos a optimizar el tiempo, son ideales para aprender nuevas recetas. En el recetario de Thermomix encontramos miles de recetas, con los ingredientes, los procesos de elaboración y cantidades que tenemos que echar en cada momento. Pero ¿Qué pasa si no nos gusta ningún ingrediente o no lo podemos comer? La respuesta es sencilla, nada, porque podemos editar y cambiar la receta personalizando a nuestro gusto.

Editanto las recetas en la app de Thermomix | TecnoXplora

Cuando elaboramos una preparación con la ayuda del robot, este nos va indicando las cantidades de los ingredientes que debemos echar, los pesa automáticamente y podemos seguir al siguiente paso. Si no disponemos de algún ingrediente o no lo queremos echar, es tan sencillo como saltar el paso o marcarlo como añadido para poder continuar. Lo que nos permite improvisar con la receta.

Acordarse en cada momento de los cambios que hemos aplicado a cada receta, puede ser casi imposible. Una solución, si queremos repetir la receta tal y como la hemos elaborado o queremos que se guarden los cambios para futuros cocinados, solo tenemos que editar la receta y guardarla. Desde la app de Thermomix desde nuestro móvil podemos llevar a cabo cambios sobre todas las recetas del recetario. Lo primero es realizar una búsqueda para encontrar la receta que vamos a modificar y la seleccionamos.

Cada receta, cuenta con una serie de opciones, desde la app, podemos elegir el modelo de robot para que adapte el cocinado a las características particulares de cada uno. Elegir las raciones, para que nos ajuste la cantidad de ingredientes. También podemos crear nuestra propia receta adaptada, la cual una vez terminada aparecerá en nuestra lista personalizada de recetas. Al no contar con la revisión oficial, es posible que no se pueda adaptar automáticamente, por lo que debemos comprobar los resultados y realizar las modificaciones que sean pertinentes.

A la hora de editar los ingredientes, pulsa sobre el icono del lápiz, de manera que podemos añadir o quitar, así como aumentar o reducir las cantidades de estos.

de manera que podemos añadir o quitar, así como aumentar o reducir las cantidades de estos. Selecciona cada uno de los pasos , y si es necesario, realiza los ajustes pertinentes de los mismos.

, y si es necesario, realiza los ajustes pertinentes de los mismos. Con todos los cambios aplicados, solo nos queda guardar .

. Aunque editemos una receta, esta no se modifica realmente, sino que nos permite mantener la receta original, guardando una copia modificada de la misma. Por lo que podremos seguir usándola posteriormente.

Una opción que nos permite dar un toque personal y un sabor distinto a lo que nos proponen desde el fabricante, aportando nuestro granito de arena, con un toque de cocina creativa.