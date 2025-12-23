TCL lanza una nueva tableta con tecnología NXTPAPER, lápiz inteligente y funciones de IA

A la vez que hoy Huawei ha lanzado una nueva tableta de 11 pulgadas en el mercado chino, ahora hemos conocido una alternativa de TCL que llega también con importantes novedades en la pantalla destinadas a mejorar su visibilidad cuando queremos leer textos, disfrutando de sensaciones similares a las del mismo papel. Se trata de la nueva TCL Note A1, una tableta de grandes dimensiones, y con características volcadas en la escritura.

Ficha técnica de la TCL Note A1

Sin duda el mayor atractivo de esta tableta es su pantalla, que a diferencia de los paneles convencionales, esta tecnología NXTPAPER utiliza una estructura de múltiples capas que difunde la luz de forma interna, ofreciendo un acabado mate que elimina el 99% de los reflejos.

La pantalla no es totalmente lisa; tiene una micro-textura que genera una fricción real al usar su lápiz de 4.096 niveles de presión, logrando una personalidad propia que se aleja del tacto plano de una tableta común. Esta pantalla tiene una diagonal de 11,5 pulgadas, y ofrece una paleta de 16,7 millones de colores. Ha sido diseñada para reducir la emisión de luz azul, algo que suele fatigar nuestra vista, y que se evita con esta tecnología.

El lápiz viene con dos puntas diferentes, lo que ayuda también a mejorar esas sensaciones mientras escribimos en su pantalla. Además, incorpora función de borrador en el extremo inferior, para borrar de la misma forma que lo haríamos con un lápiz tradicional. Una tableta que cuenta con 8 micrófonos, capaces de captar el audio más nítido posible con ayuda de la IA, y además ofrece una función de conversión de voz a texto, para hacer transcripciones de manera instantánea.

Una tableta que tiene un diseño algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Más parecido a un Kindle Scribe, con un lateral más ancho, y con el que es más sencillo agarrar la tableta cuando escribimos con su lápiz sobre su pantalla. Esta tableta tiene unas dimensiones de 260,1 x 196,5 x 5,5 mm y pesa 500 gramos, por lo que no es especialmente pesada. Viene con una cámara de fotos trasera, pero ninguna delante.

Como veis no se han publicado todas sus especificaciones, y es algo que tiene sentido, ya que de momento se va a poner a la venta en Kickstarter, con la campaña habitual. Algo que ocurrirá en unos días, entonces ya podremos hacernos una idea global de lo que será capaz de ofrecernos. Eso sí, sabemos que su precio partirá de los 419 dólares, por lo que se ubicará en la gama media premium.

Un segmento de tabletas en auge, que no se conforman con ofrecer pantallas grandes, sino que además estas deben transmitir sensaciones de papel, tanto al escribir sobre ellas, como al tocarlas. Y también con una mayor protección de nuestra vista, sobre todo cuando usamos la tableta durante varias horas y en entornos de poca luz.