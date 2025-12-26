Trucos fotográficos para capturar la magia navideña con tu Google Pixel 10

La Navidad es probablemente la época del año en la que el ambiente festivo se respira allí a donde vayas. La presencia de luces, adornos y brillos por todas partes son un espectáculo visual. Capturar los mejores momentos y esta esencia no es tarea fácil, aunque la cosa cambia con la ayuda de la tecnología. Estos son algunos de los consejos que desde Google nos dan para sacar el máximo partido a la cámara del nuevo Pixel 10.

Tus mejores recuerdos de la Navidad capturados con la cámara del nuevo Pixel 10

Tener un móvil con una buena cámara no es sinónimo de hacer buenas fotos. Es por ello que a menudo necesitamos consejos para conseguir los mejores resultados. Para ello, desde Google, con la colaboración del reconocidofotógrafo Carlos Marín, se han unido para ofrecernos cinco consejos esenciales para sacar explotar al máximo la potencia del nuevo Pixel 10. Una cámara que además de un hardware avanzado cuenta con la integración de la inteligencia artificial, estas son algunas de las cosas que necesitas saber para que las imágenes y recuerdos capturados durante estas fiestas tengan un aspecto profesional.

Ajuste de la cáma de Google | TecnoXplora

Sacar el móvil del bolsillo, apuntar la cámara y disparar es lo que la mayoría de los usuarios suela hacer, Para obtener los mejores resultados debemos tomarnos tiempo, en analizar el entorno en busca del mejor encuadre. Para ayudarnos a buscar la mejor instantánea, el nuevo Pixel incorpora la función “asistente de cámara impulsado por Gemini” Una herramienta, que hace las veces de director de fotografía, con sugerencias sobre la composición o el ángulo, busca de equilibrio, todo ello en tiempo real.

Unas fechas en las que se suceden los reencuentros y las reuniones es muy importante que nadie se quede fuera. Y sobre todo, el gran reto es que todo el mundo salga bien la foto. Para ellos podemos hacer uso de herramientas como “inclúyeme”, si no tenemos trípode o disparador automático, es la mejor opción. Esta permite añadir a la persona que hace la foto fusionando las imágenes con la ayuda de la IA.

Otro recurso que encontramos es la “mejor versión automática” a través de la cual se fusionan combinando varias tomas para asegurarnos que todos y cada uno de los integrantes tengan su mejor expresión. Un escenario lleno de texturas en el que el enfoque Macro cobra gran importancia, ya que es ideal para capturar todos los detalles. Incluso en fotografías sacadas a gran distancia, con un zoom de alta resolución (20x) o el zoom con resolución Pro de los modelos Pro y PRO XL, los cuales nos ofrecen una gran nitidez y detalle.

Los retratos también tienen un lugar destacado dentro de la app de la cámara, con la función de Retrato Avanzado, que aplica el efecto Bokeh (fondo desenfocado) con el que aprovechar las luces del árbol para crear círculos de luz suave por detrás de los sujetos, tal y como nos sugiere Carlos Marín. Para no perder detalle y resaltar la belleza de cada persona, también podemos hacer uso del Retoque facial, el cual ahora es mucho más sutil y natural.

Pero lo más destacable es el control total sobre los ajustes como el que nos permite ajustar el balance de blancos para evitar los tonos demasiado azulados y anaranjados, reduciendo ligeramente la exposición. Lo que oscurece las sombras dando una mayor calidez a las estampas navideñas.