Los Samsung Galaxy A57 y A37 desvelan las claves de sus cámaras de fotos

El fabricante coreano sigue trabajando en su gama media con nuevos modelos de su gama A, la más popular entre los teléfonos más asequibles de la marca, y que dentro de poco lanzará al mercado dos nuevos modelos. Por un lado, hablamos del Samsung Galaxy A57, uno de los más avanzados de esta gama, y por otro del Samsung Galaxy A37, que nos ofrecerá una configuración más humilde a un precio más asequible. Ahora estos dos modelos han visto filtradas algunas características de sus cámaras de fotos, que nos dan una idea de qué esperar, si Samsung va a apostar por innovar, o por ir a lo seguro.

¿Qué esperamos de estas cámaras?

Hemos conocido estas características gracias a un filtrador llamado Shatter, que se ha centrado en lo que nos van a ofrecer en el apartado fotográfico estos smartphones. En el caso del modelo más avanzado, el Samsung Galaxy A57, se espera que llegue con una cámara principal de 50 megapíxeles, que incorpora el sensor Sony IMX906. A este le acompañará un ultra gran angular de 13 megapíxeles, así como un macro de 5 megapíxeles. En el apartado selfie, la cámara delantera ofrecerá un sensor de 12 megapíxeles.

En este caso, por tanto, la cámara sería similar a la de su predecesor, el Galaxy A56, y como mucho las mejoras llegarán mediante el software, aunque los cambios realmente los encontraremos en el modelo más accesible curiosamente. Por otro lado, el Samsung Galaxy A37 sería el que verdaderamente ofrecería mejoras en este aspecto, con una cámara más avanzada que la de su predecesor.

Concretamente, llegaría con un sensor principal de 50 megapíxeles, que tiene la misma resolución, pero un tamaño más grande de 1/1,56”, lo que quiere decir que será capaz de captar más luz en situaciones adversas. A este le acompañará un ultra gran angular de 8 megapíxeles, así como un macro de 5 megapíxeles y un sensor para selfies de 12 megapíxeles. Por tanto este modelo es el que realmente mejorará su cámara con un hardware más avanzado, y, por tanto, notarán de verdad esas mejoras en las fotos que hagan con su nuevo teléfono.

Eso sí, en el caso del Samsung Galaxy A57 esperamos mejoras más orientadas al software, de tal forma que sea la IA la que mejore el resultado de las fotos. Sobre cuándo serán oficiales estos teléfonos y llegarán al mercado, es de esperar que hagan lo propio el próximo mes de febrero de 2026, por lo que llegarían prácticamente a la vez que los nuevos topes de gama, los Samsung Galaxy S26, que se espera que lleguen a finales de enero o comienzos de febrero.