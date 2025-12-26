¿Tu teléfono va más lento después de actualizarse? Así puedes resolverlo

Actualizar nuestros dispositivos es importante por varias razones entre ellas el acceso a nuevas funcionalidades y la mejora de la seguridad. Con estas se resuelven los posibles fallos de seguridad detectados, por lo que no debemos mantener nuestros dispositivos desactualizados. Aunque a veces estas actualizaciones les afectan de forma negativa, volviéndose más lentos y todo es por esta razón.

Has actualizado tu móvil y ha bajado su rendimiento, esta es la solución

Llevar a cabo la actualización de un dispositivo tiene muchas ventajas, la principal de ellas como ya hemos mencionado es la de mejorar la seguridad de los mismos. Un dispositivo desactualizado es la víctima perfecta del malware, por lo que no debemos pasar de las actualizaciones, aunque estas afecten a su rendimiento.

Comprobando actualizaciones | TecnoXplora

Generalmente, estos se vuelven más lentos y puede llegar a ser algo que acabe desquiciándonos, aunque no es algo que no tenga solución. Ya que tenemos varias opciones para combatir este efecto. Un síntoma que solemos observar en las tareas cotidianas que antes realizaba de forma más vigorosa y que ahora, las realiza de forma lenta y pesada. Este es una de la consecuencia de la obsolescencia programada, es sabido que las actualizaciones reducen las prestaciones de dispositivo para forzar al usuario a adquirir un nuevo, una práctica por la que empresas como Apple ya han sido sancionadas.

Pero no lo único que puede provocar esta bajada de rendimiento, algo que afecta sobre todo a los dispositivos más antiguos, la mayoría de las veces se debe a un mayor uso de recursos o incluso a la incompatibilidad de las apps, las cuales necesitarán a su vez una actualización para adaptarse a las nuevas a las nuevas especificaciones. Así como un mayor consumo de batería, por lo que nos podemos encontrar que, en dispositivos con cierto tiempo, se limite el rendimiento tanto de la CPU como de la GPU para prolongar la vida de la batería. Problemas que se resuelven en parte con una nueva actualización.

Para mitigar este efecto negativo después de una actualización debemos hacer lo propio con las aplicaciones, comprobando todas las actualizaciones disponibles desde la tienda de app. Con lo que se consigue mejorar el rendimiento de estas. Así como activar las actualizaciones automáticas nos ayudará con esta tarea.

Además, en lo que a las apps respecta, será de gran ayuda desinstalar o inhabilitar aquellas apps que no usemos, ya que puede que consuman recursos del sistema, al mismo tiempo que llevar a cabo esta operación, nos ayuda a recuperar espacio de almacenamiento. Otra de las causas de que los procesos se ralentizan tras una actualización está sobre todo cuando se trata de una actualización de sistema, consumen un gran volumen de espacio en el almacenamiento interno, por lo que no está de más de vez en cuando hacer limpieza y liberar almacenamiento.

Los archivos temporales son también responsables de la pérdida de recursos, por lo que borrar los archivos obsoletos o dañados. Para lo que podemos debemos ir a los ajustes y buscar la opción de almacenamiento y caché, para eliminar la caché. En el caso de no resolver el problema podemos probar a restablecer de fábrica para eliminar todos los datos y aplicaciones del dispositivo.