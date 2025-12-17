Cómo utilizar el modo X-Pan de Hasselblad en la cámara de tu OPPO Find X9

Una de las peculiaridades del Oppo Find X9 es la incorporación de un sensor del prestigioso fabricante Hasselblad. Lo que es un auténtico lujo, además de disfrutar de la máxima calidad, podemos conseguir instantáneas al más puedo estilo de los 90, replicando la estética visual que nos ofrecían las legendarias cámaras de película. A continuación, te contamos cómo.

Tus fotos al más puro estilo Hasselblad

Hace varias décadas el fabricante sueco Hasselblad lanzaba al mercado la primera de sus cámaras en formato de 35mm, aunque no al uso, sino que daba a las fotos formato panorámico. A través de esta colaboración exclusiva entre ambas marcas, los usuarios de Oppo disfrutarán de la integración de ambas tecnologías, es echo que va más allá de un simple filtro.

Modo X-PAN | TecnoXplora

Estas se caracterizaban con su formato panorámico ultra ancho, llegando hasta los 65:24, con lo que las fotos tenían un aspecto totalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Un formato que se adapta a la perfección a cualquier escena con una perspectiva cinematográfica más ancha, como pueden ser las escenas urbanas. Para acceder a este nuevo modo, solo tenemos que hacerlos desde la app de la cámara de nuestro Oppo, siguiendo estos pasos:

Desde la app de la cámara accede a los modos.

Desliza el menú hasta localizar la opción “ más ”

” Donde encontramos el nuevo modo, Pulsa sobre este para activarlo.

De la misma forma estos ajustes nos ofrecen dos distancias focales de 30 mm y de 45 mm con las que similar el aspecto de las lentes clásicas, pero en formato puramente digital. Aplicando una serie de efectos, podemos conseguir un aspecto similar que imita el estilo de fotografía analógica.

Todo esto lo consigue a través de un modo de color optimizado por Hasselblad, consiguiendo un toque dramático en las fotografías, a través de un modo de blanco y negro, que reproduce a la perfección el tono de la Película de las clásica Xpan. La imagen se adapta al formato de imagen, recortando está sin que esto afecte a la calidad de la imagen, sin perder detalle ni nitidez y con resoluciones por encima de los 20 MP.

Además, la propia interfaz de la cámara está diseñada para darle un toque de autenticidad replicando la estética original de la cámara, del mismo modo que simula el negativo a la hora de capturar la imagen. Con una previsualización de la misma que permanece congelada, para simular el proceso de revelado, hasta mostrar la imagen definitiva. Al mismo tiempo que escuchamos el mítico sonido del obturador al tomar la foto, dando un mayor realismo.

Gracias a la calibración de color natural de Hasselblad, obtenemos imágenes con colores naturales, alejándonos de un aspecto menos proceso, alejándonos del aspecto digital. Una herramienta que nos permite viajar al pasado, ofreciendo al usuario una experiencia nostálgica y amplia, con una estética a más estilo cinematográfico, tan inconfundible.