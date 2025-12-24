ChatGPT estrena Wrapped con tu resumen de IA de 2025, ¿cómo podemos verlo?

Recap o Wrapped, dos vocablos en inglés que no tienen diferentes significados, pero que en términos de Internet y techie vienen a ser lo mismo, un resumen, en este caso del año. Y es que al igual que el Wrapped de Spotify ha sentado las bases para el resto de plataformas, a la hora de hacer un resumen del año musical, ahora se está extendiendo a otros muchos segmentos tecnológicos, y uno de ellos, como no, es el de la inteligencia artificial. Y es que ChatGPT está haciendo lo propio con sus conversaciones.

Un resumen de 2025 con ChatGPT

Este resumen busca mostrar en un mismo espacio cómo ha sido nuestra actividad con el chat de IA, tanto es así que vamos a poder acceder a interesantes estadísticas sobre nuestro uso del chatbot. Entre los datos más destacados, los usuarios pueden consultar su día de mayor actividad, el número total de chats iniciados y la cantidad de mensajes enviados. Sin embargo, OpenAI ha ido más allá de los simples números, incorporando elementos creativos para darle "personalidad" al resumen.

Cada usuario recibe un estilo de chat basado en sus hábitos de escritura o habla, además de un patrón que define para qué utilizó principalmente la herramienta, por ejemplo, si lo has utilizado de una manera similar a un tutor, creativo o asistente técnico. Pero esto no es todo, porque la IA de OpenAI se permite el lujo de hacernos ciertos regalos adicionales, como por ejemplo un poema personalizado inspirado en nuestras interacciones, una pintura en estilo pixel-art que representa nuestros temas principales del año, un premio simbólico por nuestra trayectoria en 2025 y, una predicción sobre nuestra actividad con la IA de cara a 2026.

¿Cómo podemos verlo?

Pues es algo sencillo, pero de momento no está claro si podemos acceder ya o no dependiendo de la región. Para poder acceder a este resumen, debemos escribir lo siguiente en el chat:

Show me my year with ChatGPT

Una vez que hemos escrito esto en el chat, aparecerá todo este resumen con los contenidos que os hemos contado, y por supuesto en una presentación interactiva, lista para compartir en redes sociales si es lo que nos apetece. Ahora bien, parece que de momento hacen falta algunos requisitos adicionales. Porque no todos podemos acceder todavía a este resumen.

Se sabe que el Recap ha comenzado a estar disponible para usuarios en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, si tienes una VPN, puedes probarlo. Aunque OpenAI no ha confirmado fechas exactas para otras regiones, se espera que el formato siga evolucionando en los próximos días, y que quizás podamos disfrutarlo en España antes de acabar al año. Como sabéis, en temas de IA, el idioma es una importante barrera, y por eso todas las nuevas funciones van llegando poco a poco y con cuentagotas a las siguientes regiones, lo bueno es que tras el inglés, el siguiente idioma en recibir novedades de IA suele ser el español, por lo que esperamos que no tarde mucho en estar disponible.