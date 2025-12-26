Recibir en casa tus fotos navideñas

La Navidad es una época cargada de recuerdos y en la que se fabrican nuevos, la forma en la que guardamos e inmortalizamos todos estos momentos, ha cambiado, y es por ello, que nuestros dispositivos móviles están llenos de imágenes que queremos recordar y rememorar en cualquier instante. Y una buena forma de hacerlo, es imprimiéndolos.

Imprime tus recuerdos y recibe las fotos en casa

Cada vez más la tendencia es volver a lo tangible y además de guardar todos estos instantes en la nube, tenerlos impresos, expuestos en marcos o recopilados en un álbum de fotos. Pero para ello es necesario imprimirlos, algo que cada vez es más sencillo gracias a los servicios que nos lo llevan directamente a casa. Así evitamos las complicaciones de desplazarnos, enviar los archivos y esperar a que nos lo entreguen. Estos son algunos de los servicios de impresión y entrega de fotos más populares entre los usuarios.

Google Fotos | Foto de Juliana Malta en Unsplash

Uno de los más conocidos sin duda es el que nos ofrece Google Fotos, el gigante de la Gran G, se ha posicionado en cabeza en este aspecto por la facilidad con la que funciona su servicio. Juega con la ventaja de qué millones de usuarios en todo el mundo usan la app como biblioteca para almacenar sus recuerdos. Con lo que no tenemos que descargar ni transferir las imágenes, que formarán nuestro álbum de fotos. Además de la impresión de copias sueltas, ofrece la opción de crear libros, de manera que, si no tenemos tiempo, podemos incluso pedirle a la inteligencia artificial que seleccione las mejores fotos, eliminando las borrosas y sugiriendo además maquetaciones. Así como la impresión en lienzo.

Para muchos Hoffman es sinónimo de “álbum digital”, un servicio de los más veteranos que destacan por su acabado duradero y profesional. Un servicio cuyo punto fuerte es su software y su herramienta “smartAlbum”, a través de la cual no solo es fácil añadir las fotos, también nos ofrece un control absoluto sobre fondos, permitiéndonos diseñar nuestro álbum personalizado. Pudiendo añadir clipart e incluso textos personalizados. La calidad de sus acabados es superior a la media,, sobre todo si tenemos en cuenta su papel fotográfico anti-huellas. Además de álbumes tenemos otros productos como decoración de papel, carcasas o tazas.

En los últimos tiempos, está ganando popularidad entre los usuarios la plataforma italiana PhotoSì, la cual nos ofrece un enfoque mucho más desenfadado y juvenil, con una aplicación de lo más fácil e intuitiva de usar, con una interfaz muy visual. Más allá del clasicismo de Hoffmann y la sobriedad de Google, estos destacan por sus formatos ideales para regalar, así como sus impresiones Vintage, que nos recuerdan al estilo polaroid. Además de la calidad de sus productos, cuenta a menudo con promociones de lo más interesantes. Por lo que, si buscas creatividad, formatos originales y gestionarlo desde una app amigable, esta es tu mejor opción.