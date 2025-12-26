Las apps de limpieza son útiles, pero entrañan algunos riesgos, ¿cuáles?

Uno de los problemas que más sufrimos es la falta de espacio en nuestros dispositivos. La capacidad de almacenamiento y procesado de nuestros dispositivos es finita y por ello de vez en cuando debemos llevar a cabo tareas para liberar espacio. Para ello, existen una serie de aplicaciones que en teoría nos ayudan a gestionarlo, pero no siempre está recomendado su uso. A continuación, te contamos algunos de los peligros a los que nos enfrentamos con su uso.

No uses app de limpieza

A menudo confiamos en aplicaciones que prometen una gestión eficiente de la memoria, optimizar el rendimiento de nuestro teléfono o enfriar la CPU de una forma rápida y sencilla, aunque en realidad, lo que hacen es empeorar el rendimiento del dispositivo. Es por ello que debemos huir de la creencia de que una RAM vacía, mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido.

Al igual que nuestros teléfonos, los sistemas operativos modernos son mucho más inteligentes y son capaces de gestionar la memoria RAM de la forma más eficiente. Tanto es así que no se cumple la premisa anterior de que una RAM vacía mejora el rendimiento. Por lo contrario, una memoria ocupada, bien utilizada, es necesaria para hacer que nuestros dispositivos funcionen de forma más eficiente y rápida.

De manera que, por ejemplo, al guardar la información necesaria de las aplicaciones recientes, que normalmente son las que más usamos, no tienen que volver a cargar todos los datos necesarios para funcionar, con lo que cuál se agiliza el proceso y permite que estas se abran de forma inmediata, y de forma más rápida.

Otro claro ejemplo es el cierre de aplicaciones y procesos en segundo plano. Es conocido que estos consumen recursos a veces de forma innecesaria, pero otras veces no tanto. Por lo que al forzar el reinicio de estas, lo único a lo que estamos contribuyendo es a aumentar el gasto de recursos y energía, al tener que iniciarlas de cero, cargando todos los datos. Por lo que, a la hora de optimizar el uso de recursos hay que tener muy claro qué apps y procesos en segundo plano debemos o no detener.

En lo que respecta a la seguridad y la privacidad, estas aplicaciones suelen comportarse de forma abusiva, solicitando permisos innecesarios. Así como incluir publicidad intrusiva y molesta. No debemos descartar que al tratarse de software gratuito puede contener malware o adware, los cuales ponen en peligro nuestros dispositivos.

Lo más conveniente es el uso inteligente de los recursos de nuestro móvil, ya que el propio sistema nos ofrece una serie de ajustes de forma nativa con las que tomar el control de la gestión de los mismos. Utilizando el gestor de almacenamiento nativo del sistema para liberar espacio de almacenamiento. Al mismo tiempo, realizamos apagados selectivos durante la semana para borrar la caché y corregir posibles fallos. La mejor gestión de recursos está en nuestra mano, manteniendo actualizado el dispositivo y con una gestión responsable, en la que se incluye la restauración de fábrica, en los casos en los que nuestro móvil se haya vuelto demasiado lento.