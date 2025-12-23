Configurar tus auriculares de terceros en un iPhone por fin será más sencillo

El sistema operativo de Apple ha vuelto a actualizarse con una nueva versión intermedia, que viene con novedades interesantes, aunque en este caso nos fijamos más en una característica que nos parece especialmente relevante, también porque Apple la ha implementado obligada por la Unión Europa. Y es que ahora va a ser tan sencillo configurar unos auriculares de terceros como lo es hacerlo tradicionalmente con los AirPods.

Apple cede de nuevo a la Ley de Mercados Digitales

Esta Ley comunitaria es la que ha permitido introducir apps desde tiendas de terceros en los iPhone, así como abrir Mensajes a otras aplicaciones de mensajería y una serie de acciones de apertura de su ecosistema iOS que normalmente ha estado cerrado a usuarios de terceros fabricantes. Y en este caso estamos ante lo mismo, porque Apple ha tenido que abrir su sistema de emparejamiento de auriculares también a los de otros fabricantes.

Esta Ley de Mercados Digitales obliga a Apple y cualquier fabricante que ponga los mismos límites, a proporcionar a terceros fabricantes y a sus dispositivos las mismas capacidades de sincronización y emparejamiento. Por tanto, con esta actualización lo que se conseguirá será que emparejar unos auriculares de Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo u otros fabricantes sea tan sencillo como hacerlo con los AirPods, algo que no era posible hasta ahora. Por esa razón será más sencillo utilizar auriculares de otros fabricantes con los dispositivos de Apple.

De esta forma, a partir de ahora podremos disfrutar de dos funciones adicionales a la hora de emparejar unos auriculares de terceros en el iPhone. Por un lado podremos hacerlo por proximidad al iPhone, o el iPad, con solo acercar los auriculares a estos dispositivos, en ese momento veremos en pantalla los diálogos de la interfaz de iOS para emparejar los auriculares o conectarlos para utilizarlos de inmediato.

Los accesorios de terceros fabricantes también disfrutarán de más funcionalidades gracias a esta nueva actualización de iOS, ya que ahora en el caso de los smartwatch de otros fabricantes podrán recibir notificaciones desde el iPhone. De tal forma que podrán disfrutar de mayores funciones e interacciones con los dispositivos de Apple, aunque hablemos de wearables de terceros fabricantes. Eso sí, al activar estas notificaciones a dispositivos de terceros, se desactivarán en el Apple Watch, si ya tenemos uno, por lo que no se pueden sincronizar dos de estos dispositivos de manera simultánea.

Apple está adaptando su interfaz para cumplir con la normativa sin perder esa personalidad propia que tanto nos gusta. En el código de esta nueva versión, nos vamos a encontrar con un menú rediseñado donde el usuario podrá elegir con total libertad. Ya no habrá privilegios; si decides usar unos auriculares de Sony o Bose, el iPhone deberá tratarlos con el mismo cariño que a los AirPods Pro o cualquiera de sus auriculares.

La presión regulatoria es máxima y Apple prefiere ceder en el software antes que enfrentarse a multas millonarias. Pero eso no es todo, ya que esta actualización también pule errores de rendimiento y mejora la eficiencia energética de la conexión inalámbrica, algo que siempre se agradece cuando estamos disfrutando de nuestros dispositivos, ya sea escuchando un podcast o jugando a algún título exigente en Apple Arcade.