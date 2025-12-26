Trucos ocultos que todo usuario de iPhone debería dominar

Como no podía ser de otra forma, el sistema operativo de los iPhone ha ido evolucionando e incorporando nuevas funcionalidades, así como gestos y atajos, los cuales no siempre son conocidos por los usuarios, y pueden ayudarnos a mejorar la eficacia de uso y la velocidad con la que ejecutamos algunas acciones. Estos son algunos de los trucos que no puede ignorar un buen usuario que se precie.

Conviértete en un verdadero experto

Interactuar entre varias aplicaciones es algo más común de lo que pensamos, para hacer mucho más fácil la interacción entre ambas han desarrollado la funcionalidad que permite mover con un simple gesto fotos, textos y archivos. Esta es conocida como Drag and Drop, o lo que es lo mismo arrastrar y soltar. Podemos arrastrar uno o varios archivos al mismo tiempo, aunque esto requiere de una gran coordinación. Para arrastrar varios archivos debemos seguir los siguientes pasos:

El iPhone 16 Pro Max | Apple

Selecciona el primer archivo que quieras arrastrar y mantenlo pulsado. Sin soltarlo, usa un segundo dedo, para seleccionar el resto de archivos, aun sin soltar el primer dedo con los elementos apilados, usa el segundo dedo para acceder al selector de aplicaciones, deslizando desde la parte inferior de la pantalla y abrir la app donde saltamos los archivos. Un atajo de lo más efectivo a la hora de redactar un correo y adjuntar archivos, crear notas o adjuntar contenido de una forma fácil y fluida que permite hacerlos sin necesidad de guardar y buscar la ruta en la que se encuentran los archivos.

Otro de los trucos imprescindibles es el del triple zoom, muy útil para ampliar al máximo el contenido de nuestras pantallas, y sobre todo para aquellas personas con visión limitada. Tan sencillo como activarlos desde los ajustes del Zoom del iPhone. Una vez activado, solo tenemos que presionar tres veces el botón de inicio o el botón lateral, para activarlo y de la misma forma desactivarlo. Activando y desactivando la lupa al instante.

Para activarlos, accede a la accesibilidad de tu móvil, donde localizamos la opción “ zoom ”

” De forma opcional podemos cambiar la opción de “ventana con zoom” por la opción “zoom a pantalla completa” de esta forma obtendremos la lupa flotante.

por la opción de esta forma obtendremos la lupa flotante. De nuevo en accesibilidad, desliza en menú hasta la parte inferior del mismo, donde encontramos “Función rápida”

En esta ocasión debemos seleccionar “zoom”, hecho esto ya está listo para su uso.

Una vez hemos activado el zoom en la pantalla con tres pulsaciones del botón correspondiente, en cada modelo, y si hemos activado la opción ventana con zoom, podremos mover por la pantalla el controlador de la lupa que encontramos en la parte inferior de la pantalla. Para ajustar el zoom, puedes tocar dos veces la pantalla usando tres dedos, aumentando y reduciendo el nivel de aplicación, arrastrando los dedos hacia arriba y abajo según nuestras necesidades.

Por último, el truco definitivo para la navegación rápida hacia atrás en ajustes, lo que nos permite volver varias pantallas de una sola vez, consiste en mantener pulsado el botón “atrás” de la parte superior de la pantalla, durante unos segundos. Al hacerlo aparece un menú desplegable con la ruta hasta llegar a la pantalla en la que nos encontramos. Ahora solo tenemos que seleccionar la opción a la que queremos regresar.